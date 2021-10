Martin Pfister: So steht es um die Impfoffensive in Zug

Interview Zuger Gesundheitsdirektor zur Coronasituation: «Die Spaltung wird von den Spaltern herbeigeredet» Martin Pfister äussert sich vor dem Hintergrund des Regierungsentscheids, auch im Winter 2021/22 Heizkörper in Aussenbereichen zuzulassen, über die aktuelle Lage im Kanton. Die Impfbemühungen scheinen bald am Ende. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 22.10.2021, 16.30 Uhr

Martin Pfister stellt klar: «Wer nicht will, muss sich nicht impfen.»

Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2020)

Das Zuger Gewerbe darf nach 2020/21 auch im bevorstehenden Winter Heizpilze und dergleichen in Aussenbereichen betreiben. Dies hat die Kantonsregierung in der laufenden Woche entschieden. Vor allem die Gastronomie profitiert davon, kann sie so doch Gäste ohne Covid-Zertifikat weiterhin draussen bewirten. Vor dem Hintergrund der grossen Bemühungen des Kantons, eine höhere Impfquote zu erreichen, erstaunt dieses Entgegenkommen.

Der Regierungsrat Martin Pfister (Die Mitte) erklärt, welche Überlegungen dahinterstecken. Der Allenwindner tut dies am Donnerstag während einer Pause an der Gesundheitsdirektorenkonferenz in Bern. Unsere Zeitung hat ihn direkt gefragt, ob er bezüglich Erhöhung der Impfquote resigniert habe. Beim Gegenlesen des Interviews hat die Gesundheitsdirektion die gesamte Antwort nicht nur durchgestrichen, sondern sie durch eine gänzlich anders lautende ersetzt. Wir haben diese Frage folglich weggelassen.

Welches Zeichen sendet die Regierung mit der Erlaubnis von Heizpilzen in Aussenbereichen aus?

Martin Pfister: Dieser Entscheid ist kein besonderes Zeichen. Wir ermöglichen damit vor allem auch Restaurants, ihre Gäste draussen zu verpflegen.

Man kann das auch als Abschied von der Impfoffensive sehen.

Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir wollen möglichst viele Zugerinnen und Zuger von einer Impfung überzeugen, weil dies der Weg aus der Pandemie ist. Die Massnahmen wie die Zertifikatspflicht in Restaurants haben zum Ziel, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Es geht nicht um Druck auf Ungeimpfte. Wer nicht will, muss sich nicht impfen.

Der Kanton stellt seine Bemühungen, die Impfung zu bewerben, also ein?

Nein. Wir werden uns an der Impfoffensive des Bundes beteiligen und nächstens kommunizieren, in welcher Form diese in Zug stattfindet. Danach haben wir wirklich alles gemacht, dann haben wir sozusagen jede Person im Kanton siebenmal auf die Impfung angesprochen. Das muss reichen.

Sie sprachen vorhin von gesellschaftlichem Druck. Wie äussert sich dieser?

Man spürt ihn unbestritten in allen Bereichen; in Familien, Parteien oder Vereinen zum Beispiel.

Nehmen Sie die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft wahr?

Nein. Die Spaltung wird von den Spaltern herbeigeredet. Unsere Massnahmen sind verhältnismässig und zielgerichtet. Die Überlastung des Gesundheitswesens ist ein Problem, das von nicht Geimpften ausgelöst wird. Wer sich nicht impfen lassen will, muss gewisse Einschränkungen akzeptieren. Nochmal: Es geht uns nicht darum, die Leute zu plagen.

War der Entscheid, wieder Heizkörper in Aussenbereichen einsetzen zu können, im Zuger Regierungsrat umstritten?

Als Kollegialbehörde kommunizieren wir interne Diskussionen nicht.

Wärmespender mit fossilen Brennstoffen sind aus Umweltüberlegungen im Kanton Zug eigentlich verboten. Ist der Regierung dieser Aspekt egal?

Überhaupt nicht. Deshalb haben wir den Betrieb dieser Geräte befristet zugelassen.

Die Frist läuft bis zum 24. Januar, der maximalen Dauer der erweiterten Covid-Zertifikatspflicht. Ist das endgültig?

Sollte der Bund die Pflicht früher aufheben, würden wir nochmals darüber diskutieren und die Heizpilz-Erlaubnis möglicherweise früher beenden.

Reaktionen der Umweltorganisationen Pro Natura Zug reagiert mit Unverständnis auf den Regierungsentscheid zur Heizpilz-Erlaubnis. Der Präsident der Naturschutzorganisation, André Guntern, schreibt auf Anfrage: «Mit der generellen Zulässigkeit auch von mit Gas oder Strom betriebenen Heizpilzen setzt der Regierungsrat ein total falsches Zeichen.» Die Situation sei nicht mit dem letzten Winter vergleichbar, als die Restaurants generell geschlossen waren und eine Bewirtung nur im Aussenbereich möglich war. «Es wäre somit zumutbar gewesen, wenn der Regierungsrat wenigstens nur mit erneuerbarer Energie betriebene Heizpilze zugelassen hätte», wie das zum Beispiel der Kanton Zürich handhabe. Der Entscheid passe «in die zahnlosen klimapolitischen Absichtserklärungen des Regierungsrats». Guntern hofft, dass die Regierung nach Aufhebung der Zertifikatspflicht das Verbot für Heizpilze «umgehend wieder in Kraft setzt». Allgemeiner äussert sich Barbara Gysel, Präsidentin von WWF Zug, auf Anfrage. Bei den fossil betriebenen Heizpilzen gelte es zu bedenken: «Wenn sie ausschliesslich temporär aufgestellt werden, fallen sie fürs Klima weit weniger ins Gewicht als die Art der dauerhaften Heizsysteme im Innenbereich.» Es sei generell wichtig, beim Heizen auf erneuerbare Energien umzuschwenken.