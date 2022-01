Zugs Finanzdirektor Heinz Tännler zur globalen Mindeststeuer

Interview Zugs Finanzdirektor zur globalen Mindeststeuer: «Unser Favorit ist die freiwillige Steuerschulderhöhung» Die Einführung einer globalen Mindeststeuer ist beschlossen. Finanzdirektor Heinz Tännler äussert sich zu offenen Fragen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Finanzdirektor Heinz Tännler in seinem Büro in Zug. Bild: Stefan Kaiser (20. Januar 2022)

Sicher ist, die globale Mindeststeuer kommt. Was wissen Sie sonst noch?

Heinz Tännler: Leider noch viel zu wenig über die konkreten Rahmenbedingungen. Klar ist, dass noch einige Herausforderungen zu lösen sind, und eine Verfassungsänderung erforderlich wird. Wollen wir für die betroffenen Unternehmen weiterhin gleich attraktiv sein, kommen wir wahrscheinlich nicht um die Gewährung staatlicher Beihilfen herum. Ein Instrument, das im Ausland gängig, bei uns aber bis anhin ordnungspolitisch heikel ist. Es dürfte allerdings schwierig werden, taugliche Alternativen zu finden. Wir bleiben dran.

Die globale Mindeststeuer besteht aus zwei wesentlichen Pfeilern (Pillars, siehe Box). Welcher Pfeiler wird Auswirkungen auf den Kanton Zug haben?

Pillar 2 bedingt die Umsetzung der Minimalbesteuerung in der Schweiz. Dabei gilt es, primär Planungssicherheit für Schweizer Konzerne sicherzustellen und sekundär die Mehreinnahmen dem Schweizer Fiskus zuzuführen.

Wie sehen mögliche Auswirkungen aus?

Der Bund hat seine verfassungsmässige Limitierung der zulässigen Gewinnbesteuerung mit 8,5 Prozent bereits voll ausgeschöpft. Die Mehreinnahmen aufgrund der Minimalbesteuerung und des optionalen Schweizer Aussensteuergesetzes sollten folglich ausschliesslich als Kantonssteuern vereinnahmt und im NFA nicht berücksichtigt werden. Dies würde den Kantonen wieder den Anreiz geben, attraktiver zu werden. Zudem können durch diese zusätzlichen Mittel allfällige Pillar-2-taugliche Standortförderungsmassnahmen finanziert werden.

Globale Mindeststeuer: Darum geht es 132 Länder arbeiten an einer Harmonisierung der Firmensteuern. Darunter auch die Schweiz. Diese Staaten stellen zusammen mehr als 90 Prozent des globalen BIP. Im Zentrum steht eine Mindeststeuer. Das festgelegte Zwei-Säulen-Konzept (Pillars) ist das Ergebnis fast zehnjähriger Verhandlungen, die von der OECD koordiniert wurden. Es soll sicherstellen, dass grosse multinationale Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie tätig sind und ihre Gewinne erzielen. Ziel ist, dass Sicherheit und Stabilität im internationalen Steuersystem erreicht werden kann. Säule 1 soll laut OECD eine gerechtere Verteilung der Besteuerungsrechte der Staaten in Bezug auf die Gewinne grosser multinationaler Unternehmen, insbesondere in der Digitalwirtschaft, gewährleisten. Damit ginge ein Teil der Rechte zur Besteuerung multinationaler Unternehmen von deren Sitzstaaten, wie beispielsweise der Schweiz, auf die Staaten der Märkte über, in denen sie ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen und ihre Gewinne erzielen – unabhängig davon, ob sie dort eine physische Präsenz unterhalten. Säule 2 soll den Wettbewerb bei der Unternehmensbesteuerung nach unten begrenzen, indem ein globaler Mindeststeuersatz eingeführt wird, mit dem die Staaten ihre Steuerbasis sichern können. Mit Säule 1 dürften, so schreibt die OECD auf ihrer Website, Rechte zur Besteuerung von Unternehmensgewinnen in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar jährlich auf die Marktstaaten übergehen. Die globale Mindestunternehmensteuer nach Säule 2 – die mindestens 15 Prozent betragen wird – dürfte weltweit zusätzliche Steuereinnahmen im Umfang von etwa 150 Milliarden US-Dollar/Jahr generieren. Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass im Oktober 2021 die letzten Details des Zwei-Säulen-Ansatzes geklärt sein würden. Diese Klärung verzögert sich. Ein Plan für die effektive Umsetzung eines Rahmenwerks für diese internationale Steuerreform soll ab 2023 vorliegen. (haz)

Nun will die Schweiz diese Mindeststeuer einführen. Ist denn überhaupt klar, ob alle Beteiligten dieses System einführen?

Es gibt keine Gewähr, dass alle Länder die Mindeststeuer einführen. Da in diesem Fall die anderen Länder die Differenz abschöpfen können und damit für die betroffenen Unternehmen einen beträchtlichen administrativen Zusatzaufwand und Rechtsunsicherheit schaffen bei gleichzeitigem Abfluss von Steuersubstrat, dürfte der Druck auf eine Beteiligung an diesem System gross sein.

Wie wird der Kanton Zug einem möglichen Verlust an Standortattraktivität fiskalisch entgegenwirken?

Derzeit erarbeiten wir die 8. Teilrevision des Steuergesetzes und analysieren mögliche Optionen, die auch international akzeptiert sind. Eine zeitnahe 9. Teilrevision mit weiteren Massnahmen ist nicht ausgeschlossen.

Und ausserfiskalisch?

Bei der Mittelverwendung ist zu beachten, dass sie nicht als direkte Kompensationsmassnahme verstanden wird, sondern als allgemeine Standortförderung. Als Ideen kann man sich Förderung von Forschung und Entwicklung (F+E), Personalkosten, Ausbildung et cetera vorstellen. Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass gezielte Kompensationsmassnahmen die internationale Akzeptanz der Schweizer Zusatzsteuer riskieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, welche Massnahmen tauglich und international akzeptiert sind. In verschiedenen Arbeitsgruppen werden derzeit die erforderlichen Grundlagen erarbeitet. Auch da sind wir dran.

Es werden ja verschiedene Reaktionen auf die Mindeststeuer diskutiert. Welches wäre am ehesten geeignet für den Kanton Zug?

Unser Favorit ist die freiwillige Steuerschulderhöhung. Aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Umsetzung von Pillar 2 ist dies der einfachste und der am wenigsten invasive Denkansatz. Eine freiwillige Steuerschulderhöhung ist schnell und einfach gesetzlich geregelt.

Wie muss man sich das vorstellen?

Der Denkansatz der Freiwilligkeit beruht auf der Annahme, dass die Konzerne international Rechenschaft über die Einhaltung der Minimalbesteuerung ablegen müssen, respektive die Schweiz nicht verpflichtet ist, die Einhaltung der 15 Prozent Minimalbesteuerung nach Vorgabe der OECD zu prüfen und zu garantieren. Es ist dann im Eigeninteresse der Schweizer Konzerne, die Pillar-2-Vorgaben zu erfüllen. Die kritische Frage ist die internationale Akzeptanz der Freiwilligkeit. Falls diese nicht gegeben ist, dürfte es auf eine nachträgliche Zusatzsteuer hinauslaufen.

Was sind allenfalls noch vorhandene politische Baustellen – beim Bund und beim Kanton Zug?

Aktuell sind noch viele Fragen offen: Wie bereits ausgeführt ist unklar, ob das Konzept der Freiwilligkeit international akzeptiert wird. Dann ist auch offen, wer im Ausland Rechenschaft über Einhaltung der Minimalbesteuerung ablegen muss: die Schweiz oder der Konzern? Fraglich ist zudem, ob ein reines Reporting ausreicht, oder ob es eine zusätzliche detaillierte Veranlagung der Minimalbesteuerung braucht, wobei Letzteres möglichst verhindert werden sollte. Letztlich lautet eine Schlüsselfrage: Mit welchen kompensatorischen Massnahmen kann die Standortattraktivität erhalten werden, ohne die internationalen Vorgaben zu unterlaufen?

Was sind die nächsten Schritte?

Auch wenn noch vieles offen ist, muss die Schweiz handeln. Politisch werden viele Baustellen eröffnet, weshalb folgende nächste Schritte notwendig sind: Erarbeitung eines Verteilschlüssels für die Mehreinnahmen, die in mehreren Kantonen generiert werden, das System einer Zusatzsteuer gegenüber der Alternativsteuer durchsetzen, Grundlagen vorbereiten für Vereinnahmung der Zusatzsteuer beim Kanton, Begehrlichkeiten der Gemeinden, Städte, Verbände und anderen Interessengruppen unter Kontrolle halten.

Wie macht der Kanton Zug seinen Einfluss geltend?

Die Finanzdirektion misst dem Thema sehr grosse Bedeutung zu und engagiert sich entsprechend stark in Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone. So nehme ich Einsitz im politischen Steuerungsgremium des Bundes und der Kantone, dem Regierungsvertreter aus vier Kantonen angehören. Generalsekretär Thomas Lötscher vertritt den Kanton Zug in der vom Bund geführten Arbeitsgruppe für nicht fiskalische Massnahmen. Auch hier ist Zug einer von vier miteinbezogenen Kantonen. Schliesslich arbeitet der Leiter der Steuerverwaltung, Guido Jud, in einer technischen Arbeitsgruppe des Bundes und der Kantone mit, die sich mit den fiskalischen Herausforderungen und Möglichkeiten befasst.

Hinweis: Dieses Interview wurde schriftlich geführt.

