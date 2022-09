Kolumne «Zuger Ansichten» Investitionen in unsere Energieunabhängigkeit Der drohende Energiemangel erwischt uns auf dem falschen Fuss: Aber wir haben ein hohes Stromsparpotenzial und die Möglichkeit daraus für die Zukunft Nutzen zu ziehen. Tabea Zimmermann Gibson, Kantonsrätin ALG, Zug 23.09.2022, 13.39 Uhr

Energie ist das Lebenselixier moderner Gesellschaften. Wir brauchen sie so selbstverständlich wie die Luft, die wir atmen, oder das Wasser, das jederzeit aus dem Wasserhahn kommt.

Energie stand uns jahrzehntelang sehr billig zur Verfügung. So billig, dass wir sie gedankenlos verschwendet haben. So billig, dass Bemühungen um mehr Energieeffizienz aufwendig und teuer waren und sich weder für Private noch die Wirtschaft lohnten. Investitionen in die erneuerbaren Energien waren im Verhältnis viel zu teuer und wurden vernachlässigt.

Russlands brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine und seine anschliessende Gas­blockade als Reaktion auf die EU-Sanktionen führen zu einer Energieknappheit, die uns nun auf dem falschen Fuss erwischt hat. Wir als Private und unsere Wirtschaft können jetzt eins tun: Strom sparen. Nur so können wir diesen Winter eine Strommangellage vermeiden.

Positiv betrachtet: Wegen unserer bisherigen Stromverschwendung ist unser allgemeines Stromsparpotenzial hoch. Viele Stromsparmassnahmen werden uns nicht schmerzen: zum Beispiel Lichter löschen in unbenutzten Räumen oder in Schaufenstern spät abends. Wichtig ist, dass wir alle, Wirtschaft und Gesellschaft, zusammen am gleichen Strick ziehen. Wichtig ist, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und aktiv unseren Stromsparbeitrag leisten und nicht auf die anderen warten, bevor wir selber etwas tun.

Unabhängig vom voraussichtlichen Stromengpass in diesem Winter ist es zentral, dass wir unsere Energieunabhängigkeit möglichst schnell erreichen, auch wegen der Klimakrise. Eine sichere, effiziente und erneuerbare Energiewende bis 2035 ist möglich. Auch ohne den Klimaschutz gegen den Naturschutz auszuspielen.

Die Biodiversitäts- und die Klimakrise sind die grössten menschgemachten Bedrohungen für unsere Lebensgrund­lage. Täglich sterben weltweit bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Tödliche Wetter­extreme und Brände häufen sich. Die beiden Krisen verstärken sich gegenseitig.

Eine Energiewende, die auch die Biodiversität schützt, ist machbar. Die Lösung heisst: Ausbau der Fotovoltaik, Wärmepumpen, Reduktion des Energieverbrauchs und ein bedarfsorientierter Einsatz der Speicherwasserkraft. Schutz- und Nutzungskriterien lassen sich gleichwertig in die übergeordnete Planung von Energieprojekten einbinden, sodass wir gleichzeitig die ­Klima- wie auch die Biodiversitätsziele erreichen.

Etliche Berechnungen zeigen, dass die Schweiz ihren gesamten Energiebedarf kostengünstig mit Solar- und Windkraft decken kann. Heute werden rund 50 Milliarden Franken pro Jahr in den Um- und Ausbau der energetischen Infrastrukturen investiert wie die Installation von Wärmepumpen, Ladestationen für E-Autos, Fotovoltaikanlagen auf den Dächern oder in Gebäudeisolationen. Um das Netto-Null-Ziel bis 2035 zu erreichen, müssten wir 6–8 Prozent pro Jahr zusätzlich investieren.

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vorteile der schnellen und sicheren Wende überwiegen die Kosten deutlich. Wir gewinnen dadurch unsere Energieunabhängigkeit, schützen unsere Lebensgrundlagen und schaffen neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Inland.

Das Budget des Kantons Zug sieht für das kommende Jahr ein Plus von rund einer viertel Milliarde Franken vor. Wir können uns die notwendigen Anreize und Investitionen in die Energiewende leisten. Im Interesse unserer eigenen Energieunabhängigkeit, unserer Wirtschaft, der nächsten Generationen und des Klimas.

In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.