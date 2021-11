Baar: SVP sammelt Geld für Wirt des Hotel-Restaurants Ebel

INWIL Nach Zwischenfall mit Sozialhilfebezügern: SVP Baar lanciert Spendenaktion für Wirt des «Ebels» Heinz Reichenbach fürchtet, auf 10'000 Franken Schaden sitzenzubleiben, nachdem Sozialhilfebezüger zwei Zimmer in seinem Hotel demoliert hätten. Während die Gemeinde Baar die Verantwortung von sich weist, sammelt die SVP Geld für den Hotelier. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant Ebel in Baar. Hier sollen Mieter Zimmer verwüstet haben. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 24. November 2021)

Sie hätten im Zimmer geraucht. Drogen genommen. Bis tief in die Nacht Krach gemacht und Leute bei sich übernachten lassen, ohne diese vorher anzumelden. Aus Heinz Reichenbach, dem Wirt des Hotel-Restaurants Ebel in Inwil, spricht der Frust, als er am Mittag des 12. August zwei E-Mails an den Sozialdienst der Gemeinde Baar schreibt: «Wir haben die Nerven nicht mehr und ich habe Achtung vor Ihnen allen, die auf dem Sozialamt arbeiten», steht in der Nachricht des 55-Jährigen, in der er der Gemeinde erklärt, weshalb er zwei Mietverträge kündigt.

Grund für Reichenbachs Frustration sind die Mieter der Zimmer fünf und sechs im Hotel-Restaurant Ebel. Zwischen Februar und August wohnen die beiden Männer in Reichenbachs Haus; die Miete von 1200 Franken pro Zimmer übernimmt der Sozialdienst der Gemeinde Baar. Heute sagt Heinz Reichenbach zu dieser Zusammenarbeit:

«Das war mir eine Lehre. Ab sofort nehme ich nur noch Gäste zum normalen Hoteltarif auf und niemanden mehr vom Sozialamt.»

Denn nicht nur hätten die Mieter sämtliche Abmachungen wie Rauchverbot, Nachtruhe und Coronamassnahmen missachtet – nach ihrem Auszug Ende August habe er beide Räume sanieren müssen: Der Wirt ersetzt pro Zimmer zwei Matratzen, Duvets, Kissen; bringt ein neues Lavabo an; lässt die Wände streichen, die gelb vom Rauch geworden seien. Reichenbach sagt:

«Die Zimmer konnte ich nicht mehr vermieten. Etwa 10'000 Franken hat mich die Sanierung gekostet.»

Und nur ihn. Denn anders als der Wirt hofft, beteiligt sich die Gemeinde nicht an den Kosten für die Instandstellung. Auf Anfrage schreibt die Gemeinde, sie könne sich nicht zum Einzelfall äussern, trete allgemein aber nur als Vermittlerin auf und sei keine Vertragspartei – auch nicht, wenn sie den Mietzins übernehme. Dabei sei sie an sozialhilferechtliche Vorgaben gebunden, verfüge über keinen Kulanzspielraum, und müsse «mit den Steuergeldern haushälterisch umgehen.»

«Das mag ja alles stimmen», entgegnet «Ebel»-Wirt Reichenbach. «Trotzdem hätte ich mir ein wenig Entgegenkommen gewünscht. So stiehlt sich die Gemeinde aus der Verantwortung nach dem Motto: ‹Nach uns die Sintflut.›»

Wirt dankt für den Spendenaufruf

«Reiches Baar, ganz knausrig», titelte die «Weltwoche», die als erste über den Fall aus Baar berichtet hat und die von der dortigen SVP unterrichtet worden war. Aus diesem Lager bekommt Hotelier Reichenbach nun Hilfe: Unter dem Titel «Solidarität für das Restaurant-Hotel Ebel» sammelt die SVP Baar Spenden für den Wirt, der auch auf den Kosten sitzenzubleiben droht, weil die beiden Sozialhilfebezüger keine Privathaftpflichtversicherung haben abschliessen können: «Nebst der Solidaritätsbekundung wollen wir auf diesen Fehler im System hinweisen», sagt Sektionspräsident Adrian Rogger.

Es könne nicht sein, dass ein Privater jetzt alle Kosten tragen müsse, weil sich niemand verantwortlich fühle. Für die Argumentation der Gemeinde hat Rogger wenig übrig:

«Jetzt sagt man, man sei nicht zuständig. Aber bei anderen Ausgaben findet der Gemeinderat komischerweise immer recht einfach ein neues Kässeli.»

Zur Aktion sagt Heinz Reichenbach, sie sei eine sehr schöne Geste und er nehme sie dankend an. Demgegenüber will die Gemeinde den Spendenaufruf nicht kommentieren; gibt aber an, ohnehin würde keine Versicherung für mutwillige Beschädigungen aufkommen, weshalb kein Systemfehler vorliege. Und sie schreibt: «Der vorliegende Fall ist für die Gemeinde erledigt. Ob Herr Reichenbach in Zukunft Zimmer an Sozialhilfe-EmpfängerInnen vermieten will, ist (wie schon bisher) ihm überlassen.»