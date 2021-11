Leserbrief Irritation bei Vätern der Mathematik Zu den Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie 03.11.2021, 15.56 Uhr

Erkennen Sie in den sogenannten Coronamassnahmen noch so etwas wie Logik? Zumindest Spuren davon? Ich stosse da zugegebenermassen ganz schnell an meine Grenzen. Am ernsthaften Bemühen liegt es nicht. Aber, ehrlich gesagt: Ich raffe es einfach nicht. Mag sein, dass das BAG mitsamt dem Bundesrat insgeheim umgestellt haben auf: Eins und eins sind drei. Es sieht jedenfalls ganz danach aus. Ich weiss nicht wie die Väter der Mathematik darauf reagieren würden. Ich weiss es nicht. Vorstellen kann ich mir allerdings, dass sie sich verzweifelt und wild gestikulierend die Haare raufen würden und ausrufen: Wo ist – um Gottes willen – Euer Verstand geblieben! So oder so. Schmeichelhaft würde ihr Urteil über uns aufgeklärte Menschen jedenfalls nicht ausfallen.