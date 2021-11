Leserbrief Ist das neutrale Berichterstattung? «US Senator: Schweiz kauft teuren Kampfjet», Ausgabe vom 11. November 19.11.2021, 13.11 Uhr

In der Ausgabe vom 11. November ist auf der Frontseite an prominentester Stelle, sowie auf einer halben Seite im Innenteil zu lesen, dass ein US-Senator sich dahin gehend geäussert hat, dass die Schweiz einen teuren Kampfjet kauft. Es hätten günstigere Angebote auf dem Tisch gelegen. Ich staune! Ein US-Senator hat offensichtlich genügend Kapazität frei, um sich in die komplexe Ausschreibung der Schweiz für die Kampfflugzeugbeschaffung einzulesen, und sich ebenfalls durch die Angebote der Kampfflugzeughersteller durchzuarbeiten. Und offensichtlich erachtet es die «Zuger Zeitung» von enormer Wichtigkeit, über diese Erkenntnisse an vorderster Front zu berichten, obwohl nicht ersichtlich war, auf welchen Fakten die Aussage des Senators beruhte. Noch mehr gestaunt habe ich tags darauf, als ich auf Seite 4 eine gerade mal einspaltige kurze Stellungnahme unserer Verteidigungsministerin Amherd zum besagten Thema zu lesen bekam. Was bezweckt die Zeitung mit meines Erachtens solch einseitiger Berichterstattung? Will man unsere Regierung desavouieren? Will man den Initianten für die Beschaffung eines anderen Flugzeuges Vorschub leisten?