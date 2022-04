Leserbrief Ist es unmöglich, allen die gleichen Chancen zu bieten? «Stadt sieht vom Bau der Mittelstation ab», Ausgabe vom 25.März 01.04.2022, 13.16 Uhr

«Die Zugerbergbahn bringt Besucherinnen und Besucher zum Ausflugsziel und Wanderparadies.» So steht es in der Bildlegende zur Fotografie. Doch das ist bis heute nur für Gesunde, Biker und Elektro-Rollstuhl-Fahrer möglich. Menschen im Rollstuhl, die geschoben werden müssen, sind da ausgeschlossen.

Momentan werden Millionen verbaut, um das Trassee der Zugerbergbahn mit enormem Aufwand zu heben, wie mir ein Augenschein am Wochenende zeigte. Es ist für mich ärgerlich und unverständlich, dass bis heute nur der selbstständige Elektro-Rollstuhl-Fahrer den Weg auf die Anhöhe des Zugerberges schafft. Zwischen Endstation der Bahn und der Hochebene des Zugerberges fehlt die rollstuhlgängige Erschliessung. Und das, obwohl am 5. Dezember 2009 der damalige Zugerbergbahn-Verwaltungsratspräsident verkündete: «In vier bis fünf Jahren vielleicht ... Wir reden von einem baulichen Problem, an dem wir arbeiten.»

Bereits in zwei Leser­briefen verwies ich auf diesen gravierenden, noch hängigen Mangel. Ist es in unserem steinreichen Zug unmöglich, allen die gleichen Chancen zu bieten? Für unsere Biker-Downhill-Strecke waren kein Aufwand und Eingriff in die Natur zu gross und zu teuer! Das Anbringen eines Treppenlifts an einem robusten Geländer, wie es schon besteht, wäre keine Millioneninvestition. Wann ist endlich guter Wille mit nachfolgenden Taten zu erwarten? Uns alle würde es freuen.

Hanny Keiser, Baar