Ist sterben eine Sünde? Zur Coronakrise 28.02.2021, 14.01 Uhr

Wenn man in den Medien verfolgt, was alles unternommen wird in Sachen Covid, wie die Alten bevorzugt geimpft werden, welcher Aufwand getrieben wird, um uns am Leben zu erhalten, könnte man zum Schluss kommen, Sterben sei eine Sünde und müsse so lange wie möglich vermieden werden. Aber jedermann weiss, dass Sterben zum Leben gehört und nicht zu umgehen ist.