Ja-Wort Hochzeiten fallen auch in diesem Frühling Corona zum Opfer – eine Traurednerin und eine Hochzeitsplanerin aus Zug erzählen Schon letztes Jahr mussten sich Heiratswillige geduldig zeigen. Das Warten geht diesen Frühling für die meisten in die nächste Runde. Linda Leuenberger 21.04.2021, 11.30 Uhr

Das letzte Jahr hat der Hochzeitsbranche ganz schön zugesetzt: Die meisten Paare, die sich hätten trauen wollen, haben ihre Hochzeitsfeste verschoben – teils gar mehrmals –, andere haben ihre Feiern ganz abgesagt. Für die diesjährige Saison stehen die Zeichen nicht viel besser: An privaten Veranstaltungen sind nach wie vor zehn Leute drinnen und 15 draussen erlaubt. Was bedeutet das für die Hochzeitsbranche? Die Unterägerer Traurednerin Evelyne Ekdahl und die Zuger Hochzeitsplanerin Simone Glarner geben einen Einblick.

Simone Glarner (links) und Evelyne Ekdahl haben sich durch ihre Arbeit kennen gelernt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. April 2021)

Seit 2018 leitet Evelyne Ekdahl freie – oder wie sie sie lieber nennt –, symbolische Trauungen. Ihr Geschäft mit «Liebesfeuerwerk» sei gut angelaufen, sagt die 40-Jährige aus Unterägeri. Im Jahr vor Corona habe sie um die 25 Hochzeitszeremonien geleitet. 2020 konnte dann nur rund die Hälfte der Trauungen stattfinden. «Das ist aber keine schlechte Quote, da wegen der Veranstaltungseinschränkungen ein viel kleineres Zeitfenster zur Verfügung stand», so die Zeremonienleiterin.

Was die aktuelle Saison betrifft, haben viele Paare den Bundesratsentscheid von letzter Woche abgewartet, um ihr weiteres Vorgehen zu planen, sagt Ekdahl. Nun, da sich an den Regelungen für private Anlässe nichts geändert hat, werde die grosse Mehrheit der Buchungen im Mai und Juni wiederum verschoben. Der BAG-Entscheid sei keine Überraschung, sagt die Traurednerin, und es sei zwar kein erfreulicher, aber der richtige Entscheid.

«Es ist besser, wenn wir warten, bis wieder ohne angezogene Handbremse gefeiert werden kann.»

Einige wenige Zeremonien im Frühling kann Ekdahl trotzdem abhalten. Dabei handelt es sich um sogenannte Elopement-Hochzeiten – ein Trend aus den USA, bei dem nur in kleinstem Rahmen geheiratet wird. Alle anderen geplanten Trauungen werden auf später dieses Jahr oder nächstes Jahr verschoben.

«Es ist einerseits erfreulich, dass ich keine Absagen verzeichnen muss. Andererseits kann ich so keine Neuanfragen annehmen.»

Sie sei positiv gestimmt, dass im Sommer wieder mehr Hochzeitsfeste stattfinden können. So oder so bedeutet die Situation aber finanziellen Verlust.

Es sind keine rosigen Zeiten für die beiden Unternehmerinnen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. April 2021)

Maskenpflicht ist ein Hindernis

Hochzeitsplanerin Simone Glarner spricht von anhaltend schwierigen Zeiten. Sie führt die Firma Liebesding Wedding Planning & Design und führt einen Laden in der Zuger Altstadt. Im vergangenen Jahr habe Glarner mit ihrem Team vier Hochzeiten durchführen können. Das sei gerade mal ein Fünftel verglichen mit den Auftragszahlen in den Jahren vor Corona. «Für den Sommer und Herbst 2021 stehen derzeit zwölf Hochzeiten in der Agenda. Wir gehen aber davon aus, dass sich diese Zahl nochmals halbieren wird.»

Die eigentliche Hochzeit-Hochsaison im Frühling falle dieses Jahr ganz aus, so Glarner:

«Bis sicher Ende Mai können wir keine grösseren Events umsetzen.»

Das sei in erster Linie natürlich auf die Veranstaltungsregelungen zurückzuführen. Auch fehle im Moment die Planungssicherheit für die Paare. Das sei aber nicht das grösste Problem. Für die 37-jährige Unternehmerin steht fest: «Selbst wenn grössere private Veranstaltungen im Sommer erlaubt sein sollten, ist eine Hochzeit mit Abstands-, Sitz- oder Maskenpflicht für viele Brautpaare keine Option.»

Gerade hier eröffnet sich eine weitere Schwierigkeit: Als Hochzeitsplanerin ist Glarner auch immer im Austausch mit verschiedenen Dienstleistern. Jeder Vertrag muss neu ausgehandelt werden. Angenommen, im Sommer wären grössere private Veranstaltungen erlaubt. Ein Paar bucht eine Location für den August, 50 Gäste, draussen. Weil entgegen den Erwartungen die Abstandsregeln nach wie vor gelten, möchte das Paar die Hochzeit verschieben. «In diesem Fall sind wir auf die Gunst der Location angewiesen», sagt Simone Glarner, «weil die Hochzeit eigentlich hätte stattfinden dürfen. Solche ‹Was ist, wenn?›-Szenarien müssen wir mit den Dienstleistern ganz neu abmachen.»

«Vielleicht», sagt die Hochzeitsplanerin nicht ohne Hoffnung, «werden die Massnahmen für Geimpfte und Getestete ja gelockert. Das strebt die Eventbranche zumindest an. Dann könnte es sogar sein, dass wir von Heiratswilligen nur so überrannt werden.»

Zivile Trauungen im Kanton Zug bleiben stabil Die Anzahl ziviler Trauungen im Kanton Zug bewegt sich auf stabilem Niveau. Auf dem Zivilstandsamt Kreis Zug ist Corona kaum spürbar. 2020 habe es ein paar Verschiebungen gegeben, jedoch seien gleich viele Paare getraut worden wie 2019, sagt Miriam Kaufmann, Leiterin des Zivilstandsamts Kreis Zug. Im Kreis Baar sind die zivilen Trauungen im ersten Coronajahr zwar etwas gesunken, wie Fabian Steiger, Leiter des Zivilstandsamts Kreis Baar, mitteilt. Jedoch handelt es sich dabei um eine normale Schwankung, die sich nicht ausschliesslich auf die Coronasituation zurückführen lässt.

Wertschätzung und Kreativität

Trotz allem hat die momentane Situation aber auch ihre guten Seiten, da sind sich Evelyne Ekdahl und Simone Glarner einig. Beispielsweise sei die Wertschätzung von Seiten der Kundschaft gewachsen. Dienstleister zeigen sich flexibler, kulanter. Beide Unternehmerinnen nutzen indes die buchungsfreie Zeit, um Raum für Kreativität zu schaffen. «Mein Team und ich haben allerlei eigene Projekte lanciert, am Kundenerlebnis gearbeitet und uns weitergebildet», sagt Simone Glarner.

«Es war mir besonders wichtig, für mein Team Erfolgserlebnisse zu schaffen. Die Zeit zu Beginn der Pandemie war emotional zehrend.»

Evelyne Ekdahl schätzt an der neuen Situation vor allem, Neues ausprobieren zu können. So hat sie zum Beispiel ein Brautpaar dabei unterstützt, seine Trauung trotz der widrigen Umstände mit allen Gästen durchführen zu können – und zwar mittels Liveübertragung in einem Autokino.