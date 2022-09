Kolumne «Die junge Sicht» AHV 21: Ja zu sicheren und guten Renten Am 25. September stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters-

und Hinterlassenenversicherung (AHV) ab. Auch die Jungen sind betroffen, schreibt unser Autor Gian Brun, Co-Präsident Jungfreisinnige Zug

Die Altersvorsorge stellt seit Jahren eine der grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung dar. Und das zu Recht. Die Finanzierung sowie die langfristige Sicherung sind aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung in Gefahr – die Altersvorsorge brennt. Am 25. September stimmen wir nun über die AHV 21 ab. Die Reform unseres wichtigsten Sozialwerkes sichert die AHV mittelfristig und garantiert so für die nächsten 15 Jahre gute Renten.

Die AHV 21 besteht dabei aus drei Pfeilern. Im ersten Pfeiler wird das Rentenalter der Frauen jenem der Männer angeglichen. Um die Angleichung abzufedern, wurden grosszügige Ausgleichsmassnahmen beschlossen: Die Übergangsgeneration erhält lebenslange Zuschläge und günstige Bedingungen für den Vorruhestand. Durch die Angleichung des Frauenrentenalters beteiligen sich die Frauen auch mehr an der Finanzierung der AHV. Denn während heute 55 Prozent der Auszahlungen an Frauen gehen, sind es bei Einzahlungen von Frauen nur deren 34 Prozent. Alles in allem ist die Angleichung des Rentenalters ein wichtiger Schritt hin zur Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Im zweiten Pfeiler wird die Mehrwertsteuer erhöht. Die jährlichen Mehrausgaben für einen durchschnittlichen Schweizer Haushalt belaufen sich auf etwa 200 Franken. Dies ist ein grosser Betrag, der zeigt, dass systematische Anpassungen wie die Angleichung des Rentenalters die rein steuerlichen Anpassungen über die Mehrwertsteuer nochmals abfedern.

Schliesslich wird im dritten Pfeiler der Eintritt in die Rente flexibilisiert. Personen kurz vor der Pensionierung können neu ihren AHV-Bezug im Alter zwischen 63 und 70 Jahren individuell und flexibel gestalten. Man kann also beispielsweise mit 64 Jahren 50 Prozent der Rente beziehen und 50 Prozent seiner Arbeit nachgehen.

Ärgste Gegner der Vorlagen sind SP, Grüne sowie Gewerkschaften. Sie machen mit ihrer Kampagne den Linkspopulismus einmal mehr salonfähig. Mit dem Slogan «Bald bis 67 arbeiten?» instrumentalisieren sie die AHV-Reform als Scharfmacher-Instrument. Da es bei der AHV21 in keiner Art und Weise um ein höheres Rentenalter als 65 geht, kann man hier nur von einer dreisten Lüge sprechen. An Scheinheiligkeit nicht zu überbieten ist, dass ausgerechnet jene Parteien, welche die Gleichstellung zwischen Mann und Frau proklamieren, nun gegen eine Gleichstellung in Sachen Rentenalter sind. Ja, Frauen haben tendenziell kleinere Renten, aber das ist ein Problem der 2. Säule, das vom Parlament erkannt wurde. Zudem arbeiten die Frauen durch die AHV 21 ein Jahr länger, zahlen so auch ein Jahr länger in die 2. Säule ein und sparen so mehr Kapital an. Die Angleichung des Frauenrentenalters hilft direkt, die Renten der Frauen aufzubessern.

Ohne Reform droht der AHV in 10 Jahren der Bankrott. Zweimal Ja zur AHV 21 ist ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Altersvorsorge. Gerade wir Jungen brauchen ein Zeichen der Bevölkerung, damit unser Glaube an eine generationengerechte Altersvorsorge sich nicht in Luft auflöst.