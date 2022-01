Kolumne «Zuger Ansichten»: Ja zur Abschaffung der unnötigen Emissionsabgabe Kantonsrat Michael Arnold zur Abstimmung vom 13. Februar über die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben. Michael Arnold, Kantonsrat FDP, Baar 03.01.2022, 05.00 Uhr

Das Jahr 2021 gehört bereits der Vergangenheit an und wir starten in das neue Jahr 2022, das auch politisch wiederum einige Themen aufs Tapet bringt. So unter anderem die eidgenössische Abstimmung über die Abschaffung der Emissionsabgabe am 13. Februar 2022.

Diese Steuer wurde auf Bundesstufe im Jahr 1917 unter dem Stempelsteuergesetz eingeführt. Zu einer Zeit, in der die Bundesfinanzen aufgrund des Ersten Weltkriegs generell neu geordnet werden mussten. Neue Besteuerungsarten sollten erschlossen werden, um den erhöhten Bedarf an neuen Finanzquellen zu decken. Neben der ebenfalls damals erhobenen Kriegssteuer – der ersten direkten Steuer auf Bundesebene – wurden auch die Stempelabgaben und die Tabaksteuer eingeführt.

Die Stempelabgaben werden seither auf verschiedenen Vorgängen des Rechts- und Kapitalverkehrs erhoben: als die erwähnte Emissionsabgabe auf Eigenkapital, als Umsatzabgabe auf dem Handel mit Wertschriften sowie als Abgabe auf Prämienzahlungen für bestimmte Versicherungen.

Die Kritik an der Stempelsteuer generell und insbesondere an der Emissionsabgabe ist wohl beinahe so alt wie die Steuer selbst, sodass es nicht von ungefähr kommt, dass nun am 13. Februar 2022 der Souverän über diese Thematik beschliessen soll. Ursprung dieser Abstimmung ist eine parlamentarische Initiative der FDP-Fraktion auf Bundesstufe aus dem Jahr 2009. Diese verlangte eine generelle Abschaffung der Stempelsteuer. Das Parlament entschied im Verlauf der Debatte, die Vorlage in einzelne Teile zu zerlegen. Letztendlich fand die Vorlage betreffend eine isolierte Abschaffung der Emissionsabgabe eine Mehrheit im Parlament. Da durch die SP das Referendum ergriffen wurde, kommt diese Vorlage nun noch vors Volk.

Darum geht es bei der Emissionsabgabe:

Bei der Gründung einer AG, einer GmbH oder einer Genossenschaft und bei jeder Erhöhung des Eigenkapitals solcher Gesellschaften wird eine Abgabe von einem Prozent auf das neu geschaffene Kapital fällig. Kurz gesagt, man besteuert die Investition von Eigenkapital in ein Unternehmen, sobald diese die Freigrenze von einer Million Franken übersteigt. Diese Freigrenze gilt für das gesamte Kapital, das während der Lebensdauer eines Unternehmens eingebracht wird, und nicht für jede Kapitalerhöhung neu.

Einfache Zuschüsse von Gesellschaftern ohne Aktienkapitalerhöhung kommen zudem nicht in den Genuss einer Freigrenze und werden vollständig abgabepflichtig. Wenn ein Unternehmer das Eigenkapital seines Unternehmens erhöht, ist dies immer auch ein unternehmerisches Risiko, schafft aber auch sichere Arbeitsplätze und Substanz für die Zukunft. Wer unternehmerisch tätig ist, Substanz in der Gesellschaft aufbaut und dadurch Arbeitsplätze, Sicherheit und Wohlstand schafft, wird aktuell in der Schweiz mit einer Abgabe bestraft. Diesem Umstand ist Abhilfe zu schaffen.

Eine Abgabe auf Investitionen in die Substanz einer Gesellschaft bestraft insbesondere krisengebeutelte Unternehmen sowie Start-ups zusätzlich. Gerade in Krisenzeiten, wie sie auch aktuell coronabedingt herrschen, oder in der Startphase müssen Unternehmen ihr Eigenkapital erhöhen, um Verluste auszugleichen, Widerstandskraft aufzubauen und damit die Fortführungsfähigkeit sicherzustellen.

Die Emissionsabgabe ist zudem im internationalen Vergleich einmalig und, wenn man den eingangs erwähnten Ursprung 1917 anschaut, auch veraltet.

Um Unternehmertum und KMU in der Schweiz zu stärken, ist die Abschaffung der Emissionsabgabe der richtige Weg. Trennen wir uns also endlich von diesem alten Zopf.

