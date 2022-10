33 Rothirsche und 5 Gämsen bei der Zuger Hirschjagd erlegt

Jagdsaison 2022 Die Zuger Hirschjagd ist vorbei und die Bilanz positiv: 33 Rothirsche und fünf Gämsen wurden erlegt Das minimale Abschussziel vom Zuger Amt für Wald und Wild war, mindestens 24 Hirsche zu schiessen. Zum zweiten Mal seit 70 Jahren wurden Gämsen zum Abschuss freigegeben. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 13.10.2022, 11.30 Uhr

33 Rothirsche wurden bei der diesjährigen Zuger Hirschjagd erlegt. Symbolbild: PD

Die Zuger Hirschjagd 2022 konnte erfolgreich und planmässig Ende September abgeschlossen werden. Am 3. September startete sie im Kanton Zug – zuerst auf Hirsche und Gämsen jeweils montags, dienstags, mittwochs und samstags. Erst zum zweiten Mal seit 70 Jahren wurden Gämsen im Kanton Zug überhaupt zum Abschuss freigegeben.

«Es wurden alle fünf der vom Amt zur Jagd freigegebenen Gämsen erlegt. Davon waren drei der Tiere weiblich und zwei der Tiere männlich», sagt Roman Keller, Abteilungsleiter Jagd und Fischerei beim kantonalen Amt für Wald und Wild, auf Anfrage.

Roman Keller. Bild: Maria Schmid

Keller fährt fort: «Ebenfalls wurden insgesamt 33 Rothirsche erlegt. Davon waren 23 der Tiere männlich und 10 der Tiere weiblichen Geschlechts.» Mindestens 24 Hirsche sollten diese Saison erlegt werden, damit das vom Zuger Amt für Wald und Wild festgelegte minimale Abschussziel erfüllt werden konnte. Daher käme es zu keiner Nachjagd, erklärt Keller. Insgesamt 136 Jägerinnen und Jäger waren dem Hirsch in dieser Saison auf der Spur.

«Der Hirsch kann nun definitiv überall im Kanton Zug angetroffen werden.»

«Die in allen Belangen erfolgreiche Hirschjagd ist den vielen vorbildlich agierenden Zuger Jägerinnen und Jägern zu verdanken. Sie kennen den Kanton Zug und nehmen Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten», so Roman Keller zufrieden. Nicht überraschend seien auch in tieferen Lagen Tiere erlegt worden.

«Der Hirsch kann nun definitiv überall im Kanton Zug angetroffen werden», führt Keller weiter aus. Das sei einerseits erfreulich. Führe aber auch andererseits aufgrund der Siedlungsnähe und des dichten Verkehrsnetzes zu neuen Herausforderungen.

Dieses Jahr sind fünf Gämsen vom Zuger Amt für Wald und Wild zur Jagd freigegeben worden. Symbolbild: PD

Lediglich zehn glückliche, per Los ausgewählte, Zuger Jägerinnen und Jäger durften in dieser Saison eine Gams überhaupt ins Visier nehmen. Denn die Hürden beim Auswahlverfahren waren hoch: Bewerben beim Zuger Amt für Wald und Wild durften sich nur jene Personen, die seit mindestens 15 Jahren auf die Hirschjagd gehen. 17 Kandidatinnen und Kandidaten meldeten sich in diesem Jahr an.

Die zehn ausgewählten Jägerinnen und Jäger mussten zudem vorbereitend einen speziellen Kurstag mit einem Schwyzer Wildhüter im eidgenössischen Jagdbanngebiet Mythen absolvieren. Die Gamsjagd findet jeweils an denselben Tagen wie die Hirschjagd und die Rehwildjagd, die aktuell im Oktober läuft, statt.

Letztes Jahr wurde keine einzige Gams erlegt

Erst letztes Jahr wurden zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder Gämsen zum Abschuss freigegeben. Drei waren es 2021 an der Zahl. Dazu kam es, weil der Bestand an Gämsen im Kanton Zug über die Jahre hinweg immer grösser wurde. Tatsächlich erlegt wurde letztes Jahr aber keine Gams. Daher ist das diesjährige Ergebnis von fünf erlegten Gämsen umso erfreulicher für die Beteiligten.

Die Gams ist besonders schwierig «anzusprechen», was im Jagdjargon das Erkennen von verschiedenen Merkmalen wie beispielsweise Geschlecht, Gesundheitszustand oder Alter bezeichnet. Denn bei den Gämsen sind auch bezüglich Alter gezieltere Abschüsse vorgegeben.

