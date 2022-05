Jahresbericht Trotz Pandemie: Das Geschäftsjahr 2021 der Zuwebe endet positiv Die Zuger Stiftung blickt auf ein bewegtes Jahr zurück: Besonders das erste Geschäftshalbjahr 2021 war getrübt. 09.05.2022, 18.30 Uhr

Ziel der neuen Angebote von Handwerk und Kunst ist es, die Themen Natur, Bewegung und Kultur bei den Klientinnen und Klienten stärker in den Fokus zu rücken und neue Interessen zu wecken. Bild: PD

Trotz der Corona-Pandemie war die Auslastung in den verschiedenen Arbeitsangeboten 2021 konstant hoch. Die Einnahmen aus Produktion und Handel waren mit knapp 2,2 Millionen Franken um 15 Prozent höher als im Vorjahr. Vom Trend hin zum Onlinehandel konnte auch die Stiftung Zuwebe profitieren. So wurden deutlich mehr Zuwebe-Osternester, Chlaussäcke, Geschenkkörbe und Firmengeschenke über den Webshop bestellt. Dies teilt die Stiftung mit.

Die Gastronomie litt im Berichtsjahr erneut unter den Schliessungen der Restaurants im Innenbereich vom 13. Januar bis Ende Februar. So wurde stetig nach alternativen Aufgaben zum klassischen Küchenbetrieb, wie der Produktion, Geschenkkörben und Take-away-Produkten gesucht.

Eine aktive und flexible Bewirtschaftung der Lebensmittel, der Personaleinsätze sowie der Sach- und Materialkosten in der gesamten Stiftung machte sich hingegen positiv bemerkbar. So entwickelte sich der Ordentliche Erfolg von rund -432'000 Franken im Vorjahr auf plus rund 166'000 Franken im Berichtsjahr erfreulich.

Ausbildungen, externe Arbeitseinsätze und Spendenprojekte

30 Lernende mit Beeinträchtigung haben im vergangenen Jahr eine Ausbildung in unterschiedlichen Arbeitsangeboten der Stiftung Zuwebe gemacht und 33 Klientinnen und Klienten leisteten im Rahmen des Personalverleihs Arbeitseinsätze bei externen Unternehmen.

Ebenso konnten zwei umfassende Spendenprojekte umgesetzt werden. Zum einen konnten damit die Räumlichkeiten der Bio-Gärtnerei im Lassalle-Haus in Edlibach erneuert und modernisiert werden. Zum anderen wurden die Gerätschaften in der Wäscherei ausgetauscht und damit die Kapazität von 70 auf 120 Tonnen Wäsche jährlich fast verdoppelt. Dennoch sanken die erhaltenen Spendenbeiträge von knapp 499'000 Franken im Jahr 2020 auf etwas mehr als 289‘000 Franken im Berichtsjahr 2021.

Im Juli 2021 hat René Landolt die Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsleitung von Antonio Gallego übernommen. Zuvor war René Landolt bereits über fünf Jahre als Bereichsleiter Arbeit bei der Stiftung Zuwebe tätig.

In seiner neuen Funktion hat er sich schnell eingefunden und führt sein Amt mit Freude und Weitsicht aus. «Die neue Aufgabe ist anspruchsvoll, sie bereitet mir viel Freude und ich schätze die gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Betrieb», wird René Landolt in der Mitteilung zitiert. Den Jahresbericht 2021 gibt es unter www.zuwebe.ch.

Anpassung der Abteilung Handwerk und Kunst

Nicht nur räumlich und technisch erlebte der Betrieb im vergangenen Jahr Veränderungen. Auch inhaltlich wurden neue Grundlagen zur Erhöhung der Qualität geschaffen. Das ehemalige Arbeitsangebot Handwerk und Kunst wurde in eine Tagesstruktur ohne Lohn überführt und mit zusätzlichen Kultur-, Bewegungs- und Naturangeboten ergänzt.

Die Klientinnen und Klienten erhalten laut Medienmitteilung mehr Zeit, um persönlichen Interessen nachzugehen und Neues auszuprobieren. Das heisst nicht, dass keine Produkte mehr hergestellt werden. Die Präsenzzeit kann aber individueller auf die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt werden. Themen wie Teilhabe und Befähigung sowie Begegnung mit der Gesellschaft haben mehr Gewicht erhalten und können im Alltag besser integriert werden. (haz)