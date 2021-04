Jahresrechnung Walchwils Finanzen sind eine gute Basis für die Zukunft Die Steuereinnahmen sind gestiegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich in Vermögen umgewandelt, und auch die Einwohnerzahl ist gestiegen. 20.04.2021, 15.03 Uhr

(fae) Der Gemeinderat hat vom Rechnungsabschluss 2020 Kenntnis genommen, wie er in einer Mitteilung vermeldet. Die Erfolgsrechnung 2020 weist bei Erträgen von Fr. 29‘508‘384.04 und Aufwendungen von Fr. 24‘058‘909.52 einen Ertragsüberschuss von Fr. 5‘449‘474.52 aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'458’300. Die Steuereinnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich erhöht. Jedoch muss beachtet werden, dass Sondereffekte aus den Vorjahren wirken, welche in Zukunft so nicht mehr eintreffen sollten.