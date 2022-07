Jassen Nach Duell gegen Cham ist es klar: Der nächste «Donnschtig-Jass» findet in Baar statt Im «Donnschtig-Jass» vom Donnerstagbend konnte sich Baar gegen Cham durchsetzen. Somit findet die nächste Austragung in Baar statt. 14.07.2022, 22.55 Uhr

Im Zuger Duell zwischen Cham gegen Baar kann es nur einen Sieger geben – und dieser heisst Baar. Im aktuellen «Donnschtig-Jass» in Schönengrund AR konnte sich die siegreichen Jasserinnen und Jasser mit 70 Punkten klar gegen den Konkurrenten mit 114 Punkten durchsetzen. Somit ist klar: Die nächste Austragung der SRF-Sendung findet am 21. Juli in der Marktgasse statt.

Für Cham war es bereis der zweite Anlauf. So wurde bereits vor sieben Jahren ein Wettstreit gegen Oberägeri ausgetragen. Diesen konnten damals die Bergler für sich entscheiden. Hätte Cham nun tatsächlich gewonnen, wäre das Volksfest im Hirsgarten gestiegen.

Die vier besten Jasserinnen und Jasser aus den beiden Gemeinden wurden bereits im April im Restaurant Steirereck, beziehungsweise im Restaurant Sport Inn erkürt, wie die Luzerner Zeitung damals berichtete.

Obwohl es sich um einen Wettstreit handelt, haben beide Gemeinden bei der Vorbereitung zur Austragung zusammengespannt. Sara Hübscher, Präsidentin von Cham Tourismus und OK-Präsidentin «Donnschtig-Jass» erklärt: «Beide OK arbeiten Hand in Hand, um die Logistik für diesen grossen TV-Event so schlank wie möglich zu halten.»

Schliesslich werden bis zu 3000 bis 4000 Personen erwartet. Als Showacts erwartet werden die Stubete Gäng und Andrea Berg. Promigast ist Röbi Koller. Moderator Rainer Maria Salzgeber hat zudem versprochen, auf dem Fahrrad nach Baar zu fahren. (lga)