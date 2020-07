Jede Buslinie kommt im Kanton Zug auf den Prüfstand – Hünenberg wird sich für die Linie 44 einsetzen Die Walchwiler haben clever argumentiert und mehr Busse bekommen. Auch Hünenberg kämpft für eine Buslinie – diese gab es schon mal. Marco Morosoli 07.07.2020, 05.00 Uhr

Die Mitarbeiter der kantonalen Abteilung für öffentlichen Verkehr müssen einerseits Fahrpläne lesen und interpretieren können und andererseits im Rechnen höchste Levels erreichen. In der Phase, in der die Besteller bei den Transportunternehmen vorsprechen, kann jede Zahl oder jedes Wort entscheidend sein. So schaffte es Walchwil, seinen Fünfer-Bus zu behalten.

Walchwiler melden weitere Wünsche an (bier/mo) Die IG Bus Walchwil zeigt sich grundsätzlich erfreut über die stündliche Verbindung nach Zug und die neue Linienführung über die Oberdorfstrasse. «Auf dem Weg vom Bahnhof ins Oberdorf wünschen wir uns aber noch zwei, drei Haltestellen», sagt Josef Traxler im Namen der Interessengemeinschaft. Der Grund dafür sei die Topografie der hanglagigen Gemeinde. Für «weniger flotte Fussgänger» sei die Nutzung des öffentlichen Verkehrs auch mit der neuen Linie 5 nicht attraktiv. Sie würden deshalb weiterhin das Auto nehmen. Traxler und seine Frau präsidieren das «Frohe Alter» und bringen nach eigenen Angaben in der IG die Anliegen der Senioren ein. Im Prinzip erhofft er sich, dass der künftige Linienbus die auf dieser Strecke bestehenden Haltestellen des Walchwiler Ortsbusses ansteuern wird. Diese liegen an Kreuzungen, die die unterschiedlich hoch gelegenen, stark bewohnten Strassen mit der Hauptachse Vorderbergstrasse verbinden. Die IG hat ihre Wünsche kürzlich mit dem Gemeinderat besprochen und dem Kanton eine entsprechende Stellungnahme übermittelt. Haltestellen entlang der Oberdorfstrasse möglich Mit den Anliegen der IG konfrontiert weist die zuständige Gemeinderätin Eveline Bräm (FDP) unter anderem darauf hin, dass mit der stündlichen Verbindung nach Zug die Hauptforderung erfüllt worden sei. Für weitere Bushaltestellen bestehe jedoch Spielraum im Fahrplan. Der Gemeinderat beruft sich dabei auf ein entsprechendes Gutachten und steht mit den Zugerland-Verkehrsbetrieben und dem Kanton in Kontakt. Darüber hinaus erwägt der Gemeinderat, analog der baulichen Entwicklung entlang der Oberdorfstrasse dereinst auch zwischen dem Oberdorf und dem Hörndli Bushaltestellen zu schaffen. Eveline Bräm ist der Überzeugung, dass alle Altersgruppen vom künftigen «hervorragenden ÖV-Angebot» profitieren werden. Einziger Wermutstropfen sei die wegfallende Busverbindung nach Arth. Die Kantone Zug und Schwyz werden diese – nach 31 Jahren – nach der Wiedereröffnung der Bahnlinie nicht weiterfinanzieren. Nicht nur aus Walchwil sind beim Kanton Verbesserungswünsche im öffentlichen Verkehr eingegangen. Am 28. Juni ist das Auflageverfahren zum Fahrplan 2020/21 abgelaufen. Der Zuger Baudirektor Florian Weber (FDP) sagt, dass innert Frist 122 Eingaben eingegangen seien. Im Vorjahr waren es 38 Eingaben, 2012 waren es gar deren 268. Schnellzüge sollen in mehr Orten halten Einige der Eingaben beziehen sich auf das Optimieren des Fahrplans. Andere wünschen sich zusätzliche Verbindungen, die bis anhin keine Berücksichtigung fanden. Diese hebt die Abteilung für öffentlichen Verkehr für später auf. An die SBB weitergeleitet hat die Baudirektion, so Weber, Wünsche für Schnellzugshalte in Cham, Rotkreuz und Walchwil.

Auch die Hünenberger wollen mehr Busse. Im Unterschied zur neuen Linienführung des Walchwiler Busses gab es die gewünschte Ennetseer Linie sogar schon einmal. Hubert Schuler, er sitzt im Gemeinderat und ist Vorsteher Sicherheit und Umwelt, erinnert sich an die verschwundene Linie 44. Diese verband bis Ende 2015 das Hünenberger Dorf mit der Stadtbahnhaltestelle Zythus.

Die Hünenberger träumen von mehr Busfahrten durch ihr Zentrum nach Cham und zum Zythus. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 3. Juli 2020)

Die Verkehrszahlen der Buslinie 44 nach dem ersten Versuchsjahr 2014 waren mit 413 transportierten Fahrgäste nicht berauschend. Im folgenden Jahr stieg die Frequenz auf 430 Passagiere pro Tag an. Alles Werte, die für den vom Kanton geforderten Kostendeckungsgrad von 40 Prozent nicht ausreichten.

Pilotprojekt, das nach zwei Jahren eingestellt wurde

Wie Schuler erzählt, habe der Kanton von diesen zwei Versuchsjahren jedoch «keine abschliessende Auswertung» vorgenommen. Der Hünenberger Gemeinderat schafft in dem Sinne Transparenz, dass eine auf eigene Rechnung betriebene Ortsbuslinie von Hünenberg zur Stadtbahnhaltestelle beim Zy­thus «einen tieferen sechsstelligen Frankenbetrag» ausmacht». Hubert Schuler will aber auch erwähnt haben: «Die Rentabilitäten von Buslinien können nicht miteinander verglichen werden.»

Ob allenfalls andere Linienführungen ähnlich der Walchwiler Art passende Varianten wären? Der Gemeinderat verneint: «Diese Idee haben wir früher schon mehrmals angeschaut.» Sie seien nicht praktikabel, da die Nutzer der Busse jeweils noch überlegen müssten, wo sie zusteigen müssen, um ans Ziel zu kommen: «Dann benutzt der Buspassagier den öffentlichen Verkehr nicht.»

Die Hünenberger haben den Bus 44 nicht vergessen

Aber wer daraus schliesst, dass die Hünenberger gegenüber dem Kanton keine Wünsche hätten, der geht fehl. «Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft diese Linie 44 immer wieder zum Thema machen», sagt Hubert Schuler. Die Motivation liege auf der Hand: «Eine gute Erschliessung unserer Quartiere ist uns wichtig», fügt der Gemeinderat noch an. Einfach ins Blaue eine neue Linie planen, ist Hubert Schuler auch fremd:

«Der öffentliche Verkehr muss dorthin fahren, wo die Leute wohnen und arbeiten, dann wird er auch benutzt.»

Der Hünenberger Gemeinderat erachtet es auch als völlig normal, betriebswirtschaftliche Erwägungen einfliessen zu lassen: «Eine rudimentäre Wirtschaftlichkeit muss dabei gegeben sein, und eine Linie muss ein entsprechendes Wachstumspotenzial aufweisen.»

Immer wieder prüfen, ob nachzubessern ist

Wie hat der Zuger Baudirektor Florian Weber in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass Fahrplaneingaben nicht einfach weggeworfen und bei einem «späteren Bestellverfahren bei Bedarf erneut aufgegriffen werden». Wie aus einer Postulatsantwort zu Busverbindungen von Walchwil in Richtung Zug hervorgeht, gibt es beim öffentlichen Verkehr im Kanton Grundsätze, die zu beachten sind. So finden regelmässig Prüfungen über die Wirtschaftlichkeit von Buslinien statt. Auch bei der Walchwiler Variante für mehr Bus ab Dezember 2020 verspricht der Regierungsrat, genau hinzuschauen, um «in den nächsten Jahren Korrekturen am Angebot zu prüfen».

Eines weiss der Hünenberger Gemeinderat Hubert Schuler von der kurzen Betriebszeit der Linie 44: Beim zweiten Anlauf müssen mehr Passagiere im Bus sitzen. Unter die fünf Linien mit der schlechtesten Wirtschaftlichkeit will im Ennetsee niemand mehr kommen.