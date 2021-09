Leserbriefe Jeder darf skeptisch sein «Zückerchen für Geimpfte, Busse für Ungeimpfte», Ausgabe vom 22. September 28.09.2021, 13.32 Uhr

Es wird immer grotesker: Hotelier Bodenmann schlägt vor, Impfwillige mit Geld zu belohnen und Impf-Nichtwillige zu bestrafen. Erstens läuft gerade ein Versuch an Milliarden von Menschen mit einem neuartigen, erst provisorisch zugelassenen mRNA-Impfstoff. Da darf wohl jede/r skeptisch sein. Die staatlich getriebene Impferei hat dazu geführt, dass es innert weniger Monate neun neue Milliardäre gibt. Dort, bei ganz wenigen, türmen sich Milliarden, die von uns Steuerzahlenden stammen. Andere haben kaum genug zum Leben. Finden das die Sozialdemokraten und anderen Linken sozial?

Zweitens, apropos solidarisch sein: Seit bald 40 Jahren zahle ich brav Krankenkassenprämien, habe aber aus der Grundversicherung noch keinen einzigen Franken beansprucht. Ich tue mein Möglichstes, um gesund zu leben. Da habe ich aber eine grosse Belohnung verdient, Herr Bodenmann, wo bleibt sie? Innert denselben Jahrzehnten haben Rauchende und Alkoholkranke nicht nur ihre Körper geschädigt, sondern riesige volkswirtschaftliche Schäden verursacht, welche die Allgemeinheit aufsummiert sicher x Milliarden gekostet haben. Das wird einfach goutiert, während die Tabak- und Alkoholindustrien profitieren. Aber ich lasse mich weder von Konzernen noch vom Staat bevormunden. Und Achtung: Wer den Willen von Menschen mit Geld zu erkaufen hofft, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht – mehr noch: Er hat einen miesen Charakter.

Ueli Krasser, Hagendorn

Herr Bodenmann hatte es ja noch nie so mit der Verfassung und insofern erstaunt mich auch seine Aussage auf der Titelseite nicht. Bis jetzt wollte er zwar immer allen Staatsgelder verschenken. Neu ist nun, dass die einen erhalten, während andere geben sollen, je nachdem, ob sie sich so verhalten, wie Herr Bodenmann es gerne hätte. Was mich allerdings wirklich enttäuscht, ist, dass die «Zuger Zeitung» eine Plattform bietet für solches Gedankengut.

Pius Merz, Unterägeri