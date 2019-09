Interview Jennifer Germann (SVP): «In Bern läuft vieles falsch» Jennifer Germann (SVP) aus Baar kandidiert für den Nationalrat.

Jennifer Germann (SVP). Bild: PD

Weshalb haben Sie sich für eine Kandidatur als Nationalrätin entschieden?

Mir liegt die Schweiz sehr am Herzen. Weil in Bern vieles falsch läuft, habe ich mich für eine Kandidatur entschieden.

Was sind Ihre drei wichtigsten Themen, für die Sie sich einsetzen würden?

Mit dem institutionellen Rahmenabkommen muss die Schweiz automatisch EU-Recht übernehmen und sich dem Europäischen Gerichtshof unterwerfen. Als Schweizerin lehne ich diesen Anbindungsvertrag vehement ab und setze mich für den Erhalt unserer direkten Demokratie und der einzigartigen politischen Mitwirkung ein. In den letzten Jahren hat sich unser Land stark verändert – auch wegen der starken Zuwanderung. Das hat dazu geführt, dass der Stau immer stärker zunimmt und die Mieten immer noch mehr steigen. Wir benötigen wieder eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung, wie es das Schweizer Volk vor jetzt mehr als fünf Jahren beschlossen hat. Als junge Frau habe ich immer mehr das Gefühl, dass die Sicherheit am Abend im Ausgang abnimmt. Eine solche Entwicklung in unserer Schweiz macht mir Sorgen. Als Nationalrätin werde ich mich deshalb vehement für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum einsetzen.

Zug stellt drei Nationalräte, und nur zwei kandidieren wieder. Wie beurteilen Sie Ihre Wahlchancen?

Die Zugerinnen und Zuger wollen keinen schleichenden EU-Beitritt. Dagegen kämpfe ich an.

Weshalb sollen die Zuger ausgerechnet Sie wählen?

Als junge Frau, die die Schweiz liebt und sich für sie einsetzen will, bin ich überzeugt, dass mich die Zugerinnen und Zuger an der Urne unterstützen werden.