Vereine Jesus im Koran Die City-Kirche Zug organisierte in der traditionellen Woche der Religionen einen Abend zu «Jesus im Koran». Für die City-Kirche Zug: Gaby Wiss 12.11.2020, 16.16 Uhr

Die Fachleiterin Islam beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog Hannan Salamat zeigte in der traditionellen Woche der Religionen die zahlreichen Spuren von Jesus im Koran auf. Bild: PD

Zug Ziel des Abends am vergangenen Dienstag war der Dialog: zuhören, miteinander sprechen und neue Erkennt­nisse gewinnen. Hannan Salamat, Fachleiterin Islam beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog ZIID, zeigte als Gastreferentin in ihrem spannenden Referat gekonnt die zahlreichen Spuren von Jesus im Koran auf.

Es erstaunt, dass Jesus (25 Mal) häufiger erwähnt ist als Mohammed (4 Mal). Und auch Maria hat eine sehr prominente Rolle: Der Mutter von Jesus ist eine ganze Sure gewidmet. Im Koran steht Jesus als Prophet in der prominenten Reihe von Noah, Abraham und Moses. Mohammed führt diese Reihe fort. Der Koran nimmt Bezug auf die hebräische Bibel und das Evangelium und setzt teilweise das Wissen der dort beschriebenen Ereignisse voraus.

Die Parallele ist zwischen Jesus und Koran zu suchen

Wenn Islam und Christentum verglichen werden, stellt man die Bibel dem Koran gegenüber. Die Parallele ist aber nicht zwischen Koran und Bibel oder Jesus und Mohammed, sondern zwischen Jesus und Koran, unter anderem deshalb, weil beide die Barmherzigkeit Gottes verkörpern.

Christian Berger, virtuoser Oud-Spieler und Komponist, umrahmte mit seiner orienta­lischen Musik den Abend und schuf so eine Verbindung zu den Gegenden, in denen jene Religionen entstanden sind, die auf Abraham zurückgehen: Judentum, Christentum und Islam.

Eine Sure für alle Menschen

Zum Schluss wurde mit der Sure 49,13 aller Menschen gedacht, die Opfer von religiöser Gewalt geworden sind, nicht nur in den letzten Wochen, sondern seit jeher: «O ihr Menschen! Ich erschuf euch als Mann und Frau und machte euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr einander kennen lernt.» (Sure 49:13.)

Dank Live-Stream fand der Anlass über die Kantonsgrenze hinweg Beachtung.

Vereine & Verbände: So funktioniert's



Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel -Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.