Verein Zukunft Bösch will herausfinden, wie es weitergeht

Vereine Jetzt sind die Bedürfnisse der Mitglieder gefragt Der Verein Zukunft Bösch will herausfinden, wie es künftig weitergehen soll. 19.07.2022, 14.48 Uhr

Die Generalversammlung des Vereins Zukunft Bösch im Restaurant Schlosserei. Bild: PD

Mit der Fertigstellung der Vision für das Gewerbegebiet Bösch in Hünenberg hat der Verein Zukunft Bösch seine erste grosse Aufgabe erfüllt. Nun geht es an die nächste Phase, wie der neue Präsident Jeff Illi anlässlich der 3. Generalversammlung im Restaurant Schlosserei erklärte.

Bisher beschäftige sich der Verein vor allem mit Ideen und Konzepten, welche den öffentlichen Raum aufwerten und in die Ortsplanung einfliessen sollen, darunter auch die Ringstrasse, damit der zunehmende Verkehr optimiert, die Strassen im Bösch für den Langsamverkehr (Radfahrer, Fussgänger) sicherer und ein Boulevard mit attraktiven Aussenräumen für Aufenthalt und Freizeit geschaffen werden können. Die Gemeinde hat diese Ideen aufgenommen und ist nun zusammen mit Grundeigentümern verantwortlich für die schrittweise Umsetzung.

Funky Friday und Food-Festival stehen an

Nach der Ausarbeitung der Vision stellt sich der Verein nun die Frage, welche Ziele und Aufgaben in Zukunft verfolgt werden sollen. Zu diesem Zweck möchte man die Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Herbst einholen. Bis dahin sind weitere Networking-Events geplant:

Funky Friday: Informations- und Austausch-Lunch jeweils am letzten Freitag des Monats. Am ersten Lunch vom 26. August wird Gemeinderat Hubert Schuler über den Stand «Ringstrasse» und der Aufwertung Bösch informieren.

2. Bösch Food-Festival: Nachdem dieses Event zweimal wegen Corona ausgefallen ist, soll der Streetfood-Anlass am Freitag, 2. September von 11 bis 14 Uhr auf dem Parkareal Bösch 43 stattfinden.

Neuer Präsident übernimmt Geschicke

In Zusammenarbeit mit Daniel Schärer vom «Freiruum Zug» wurde ein Zwischennutzungskonzept für eine Veranstaltungsplattform, einen Feierabendtreffpunkt, für Ausstellungsraum, Working Spaces oder Meetingräume erarbeitet. Die Investorensuche dauert noch an, erklärte Vizepräsent Peter Moos, der die GV im Restaurant Schlosserei speditiv leitete.

Nebst den ordentlichen Traktanden standen vor allem Neuwahlen an: Für den zurückgetretenen Präsidenten Marco Hofer wurde der Unternehmer Jeff Illy gewählt und Eugen Huwiler amtet nebst Christina Peikert neu als Revisor.

Für den Verein Zukunft Bösch: Patricia Diermeier

