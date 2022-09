Vereine&Verbände Jodlerklub feiert mit Jodlerverband Mit einem ökumenischen Jodlergottesdienst hat der Jodlerklub Bärgblueme das 100-jährige Bestehen des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes zelebriert. 21.09.2022, 19.19 Uhr

Jodlerklub Bärgblueme singt im Jodlergottesdienst anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes. Bild: PD

Der Zentralschweizerische Jodlerverband feierte sein 100-jähriges Bestehen am Bettag mit einer Jodlermesse – so auch der Jodlerklub Bärgblueme in der reformierten Kirche Steinhausen. Hiermit bedanken sich der Zentralschweizerische Jodlerverband und seine Mitglieder bei den Gottesdienstbesuchern für die jahrzehntelange Treue, Verbundenheit und Unterstützung für das schönste, lebendige Brauchtum und Kulturgut. Der Jodlerklub Bärgblueme freut sich auf weitere tolle Anlässe.

Für den Jodlerklub Bärgblueme, Josef Wüest

