Der Baarer Jodlerklub Heimelig feiert sein 100-Jahr-Jubiläum Am 28. September feiert der Verein mit einem grossen Fest in der Waldmannhalle Baar.

Im Mai hat der Jodlerklub Heimelig seine neue Kleidung in der Pfarrkirche St. Martin eingeweiht. (Bild: Stefan Kaiser, Baar, 11. Mai 2019)

(fg) Der Jodlerklub Heimelig Baar ist zusammen mit dem Jodlerklub Edelweiss Emmen der älteste Jodlerverein der Zentralschweiz. Nun wird der Verein 100 Jahre alt – und will im grossen Stil feiern. Am Samstag, 28.September, findet in der Waldmannhalle Baar um 15 Uhr das Jubiläumskonzert mit dem Engel-Chörli Appenzell, dem Jodlerklub Heimelig Wangenried, dem Jodelchörli Lehn Escholzmatt, dem Jodlerklub vom Rheinfall Neuhausen, dem Jodlerklub Rüttihubel Düdingen, Natascha & Maruschka Monney und dem Trio Bügel-Spez statt.

Um 18 Uhr steht der offizielle Festakt auf dem Programm. Zu den Gratulanten zählen der Baarer Gemeindepräsident Walter Lipp und der OK-Präsident Andreas Hotz. Als Rednerin eingeladen ist zudem Karin Niederberger, Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands. Alfons Birbaum, Präsident des jubilierenden Jodlerklubs Heimelig Baar, wird ebenfalls gemeinsam mit seinen Chorkameradinnen und Chorkameraden ein paar Worte verlieren.

Weiter geht es dann um 20Uhr mit der Jubiläumsparty mit Miss Helvetia, Fäaschtbänkler, Schwyzerörgeli-Trio Vollgas und DJ Pascy. Ticket für das gesamte Jubiläumsfest gibt es für 25Franken, Abendtickets für 20Franken. Weitere Informationen wie das volle Programm oder die Ticket-Bestellung findet man auf www.jodlerklub-heimelig-baar.ch, Tickets können auch an der Tageskasse gekauft werden. Es wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, kostenlose Parkplätze stehen aber auch zur Verfügung.