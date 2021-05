Joel Miranda meistert die Herausforderung beim SC Cham, die ihn so sehr gereizt hat Der 22-jährige Joel Miranda trägt als Motor im Mittelfeld des SC Cham massgeblich zu einer bisher starken Saison bei. Martin Mühlebach 06.05.2021, 16.30 Uhr

Der SC Cham liegt in der Promotion League auf dem hervorragenden zweiten Tabellenrang. Zuletzt spielte er 2:2 gegen Basels U21-Team. Der Mittelfeldregisseur Joel Miranda verpasste die Partie: «Ich reiste aufgrund einer leichten Verletzung nicht nach Basel. Ob ich gegen Stade Nyonnais wieder einsatzbereit bin, ist noch fraglich», sagte er zu Beginn der laufenden Woche. Die Waadtländer sind der nächste Gegner am Samstag auf dem Eizmoos (Spielbeginn um 16 Uhr).

Joel Miranda auf dem Chamer Eizmoos. Bild: Matthias Jurt (5. Mai 2021)

Sein Einsatz ist wünschenswert, denn Joel Miranda ist ein Leistungsträger im Team von Trainer Roland Schwegler. Er ist der Motor des Chamer Spiels – die Schaltzentrale zwischen der Abwehr und dem Sturm. Miranda, der beim SC Kriens und in den Nachwuchsabteilungen des FC Luzern ausgebildet wurde, spielte während zwei Saisons beim Erstligisten Buochs, ehe er im vergangenen Sommer zum SC Cham stiess. Miranda sagt:

«Als mich der Chamer Sportchef Marcel Werder anfragte, ob ich wechseln möchte, musste ich nicht lange überlegen.»

«Cham ist bestrebt, mit gutem Tempofussball das Spiel zu machen. Diese Herausforderung anzunehmen, und in einer höheren Liga zu spielen, reizte mich.»

Er ist Fan von Marco Verratti von Paris Saint-Germain. «Verratti ist ein ähnlicher Spielertyp wie ich. Er ist gut und ruhig am Ball, er besitzt ein grosses Kämpferherz und er leistet sich praktisch keine Ballverluste. Diese Eigenschaften versuche auch ich ins Chamer Spiel einzubringen», erklärt Miranda, der von seinen Kollegen «Miri» gerufen wird.

Joel Miranda dirigiert seine Mitspieler. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 24. April 2021)

Er bezeichnet sich als «ruhigen, gelassenen Typen», der «gerne mal einen Spass macht und Freude an den schönen Dingen des Lebens hat». Seine Freizeit verbringt er bevorzugt im Kreis seiner Liebsten. «Mein Vater Valdemar, meine Mutter Marcelina und meine Schwester Cristina sind mir ein starker Rückhalt. Sie geben mir in guten und schlechten Zeiten die nötige Kraft», betont Joel Miranda, der sich zudem gerne in den Bergen aufhält.

«Dort tanke ich Energie und mache mir Gedanken über das Leben.»

In seiner noch jungen Fussballkarriere sammelte er schon viele Erfahrungen und Erfolge. «Unvergesslich bleibt der Gewinn des Youth-Cups im Jahr 2015 mit der U21 des FC Luzern. Dies unter Trainer Gerardo Seoane, der heute mit den Berner Young Boys von Erfolg zu Erfolg eilt. Von diesem Trainer konnte ich sehr viel lernen.»

Joel Miranda im blauen Dress des FC Luzern U21. Bild: Pius Amrein (3. September 2016)

Miranda möchte nicht unerwähnt lassen, dass auch Roland Schwegler und dessen Staff des Cham eine ausgezeichnete Arbeit abliefern, von der er und seine Mitspieler enorm profitieren können. Obschon der 22-Jährige im Hier und Jetzt lebt, macht er sich Gedanken über seine Zukunft.

Er sagt: «Ich möchte viel reisen, fremde Menschen und deren Kulturen kennen lernen. Die Welt hat so viel zu bieten. Ich bin wissensdurstig und möchte meinen Horizont erweitern.»

Ab September wird Joel Miranda an der Hochschule Luzern ein Wirtschaftspsychologiestudium in Angriff nehmen. Welchen Beruf er nach dem Abschluss ergreifen wolle, sei noch unklar. Er mache sich diesbezüglich keinen Stress, nehme Tag um Tag und versuche, das Beste daraus zu machen.

Der nächste Sieg ist anvisiert

Das Beste wollen Miranda und seine Teamkollegen auch am Samstag gegen Stade Nyonnais abliefern. «Die Westschweizer sind ein spielerisch starkes Team. Sie spielen einen gepflegten Kombinationsfussball aus einer guten Defensive heraus», weiss der Chamer Taktgeber.

«Aber das soll uns nicht daran hindern, die angestrebten drei Punkte einzufahren.»