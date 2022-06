Einen ersten Einblick der Neuerungen erhalten die Besucherinnen und Besucher am 25. und 26. Juni 2022 am Jubiläumsfest. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören Wasseraktivitäten wie Zeitmessung, ein Schnuppertraining im Aquafit oder Schwimm-Baarcours für Jung und Alt. «Swim Regio Solothurn» wird im Synchronschwimmen das Publikum mit einer Vorführung in den Bann ziehen. Die Wasserballer des Schwimmclubs Zug zeigen, wie attraktiv ihr Sport ist. Zeberg-Langenegger führt aus: «Wir möchten mit den verschiedenen Programmpunkten für alle etwas bieten.»

Neben den Aktivitäten wird es auch Führungen durch die Technikräume und am Sonntagmorgen einen «Zmorgebrunch» mit Livemusik geben (mit Voranmeldung). Erholen kann man sich am Jubiläumsfest im Restaurant Delphin oder an der Lättich-Lounge, einer gemütlichen Strandbar.

Wo eine Jubiläumsfeier ist, sind auch Glücksrad und Wettbewerbe nicht weit entfernt. Beim Letzteren gibt es Badi-Eintritte zu gewinnen. Die Gemeinderätin Zeberg sagt: «Wir freuen uns, wenn unsere Stammgäste, aber auch solche, die es werden wollen, mit uns zusammen das 50-Jahr-Jubiläum feiern.»