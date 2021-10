Der Panoramaweg Ägerital begeistert Bevölkerung seit 30 Jahren

Jubiläum Weitsicht im Naherholungsgebiet: Der Panoramaweg Ägerital begeistert die Bevölkerung seit 30 Jahren Aus Faszination für den Wanderweg wählte die Hünenbergerin Isabelle von Burg ihn als Teilthema ihrer Bachelorarbeit. Ein Besuch vor Ort. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Blick auf die Kapelle St.Jost und die danebenliegende Bergbeiz oberhalb des Raten nach einem leicht ansteigenden Naturpfad. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 6. Oktober 2021)

In rund 40 Minuten ist der Ratenpass mit dem öffentlichen Verkehr von Zug aus erreichbar. Nach der kurzen Reisezeit befindet man sich schon mitten in erholsamer Naturlandschaft. Der Raten ist bei Bikern, Wanderern, Spaziergängern aber auch bei Autofahrern und Motorradfahrern ein beliebtes Ausflugsziel. Er verbindet Oberägeri mit Biberbrugg im Kanton Schwyz. Bei guter Fernsicht bietet der Raten einen Rundblick vom Säntis im Osten bis zum Pilatus und der Rigi im Westen.

Vorbei am Panoramarestaurant Raten, das sich 1077 Meter über dem Meeresspiegel befindet, führt dieser Teil des Panoramawegs Ägerital über einen Spazierweg an weidenden Kühen vorbei Richtung Wald. Für Familien ist dieser Abschnitt bis zur Kapelle St.Jost zu empfehlen. Bei der folgenden leichten Anhöhe im Wald wird durch Informationstafeln spielerisch Wissen über den Wald und dessen Bewohner vermittelt. Bei der Kapelle St.Jost angekommen, wird neben einer Bergbeiz mit Wochenendbetrieb, einer Toilette sowie zwei grossen Grillstellen und Spielmöglichkeiten für Kinder, bei guter Sicht erneut ein wunderschöner Panoramablick geboten.

Zwei grosse Grillstellen bei der Kapelle St.Jost oberhalb des Raten laden zum Verweilen ein. Daneben befindet sich auch ein Kinderspielplatz. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 6. Oktober 2021)

Erholung, ohne in die Ferien gehen zu müssen

Unter der Woche oder in den frühen Morgenstunden findet man hier viel Ruhe und Frieden fernab des Alltags. Trotzdem könnte man nach den erholsamen Stunden von der Distanz her wieder arbeiten gehen –Naherholung, ohne in die Ferien zu fahren. Und dies ist nur ein kleiner Teilabschnitt des eindrücklichen Panoramawegs, der rings um den Ägerisee verläuft.

Dass diese Aussicht der Öffentlichkeit nicht verschlossen sein darf, fand der heute 79-jährige Initiant Josef Iten, der auf dem Hof unterhalb der Bruhsthöchi lebt, schon vor 30 Jahren. Damals wurde der Panoramaweg zur Feier des 700-jährigen Bestehens der Eidgenossenschaft realisiert. Dazu inspiriert worden sei er vom Weg der Schweiz. Iten wurde an der Eröffnung vom damaligen Unterägerer Gemeindepräsidenten zum «Vater des Panoramawegs» ernannt. Bis heute hat sich an seiner Begeisterung wenig geändert.

Eckdaten zum Panoramaweg Ägerital Länge des Weges: 25,1 Kilometer

Wanderzeit total: 7.5 bis 8 Stunden

Anstieg: 706 Meter / Abstieg: 706 Meter

Höchster Punkt: 1'205 m.ü.M. (Muetegg)

Tiefster Punkt: 725 m.ü.M. (Morgarten/Hauptsee) Dauer des Wegbaus: 1990/1991 (Eröffnung 5. Oktober 1991) (Beitrag der Gemeinden Oberägeri und Unterägeri zum Jubiläumsjahr 1991 der Eidgenossenschaft) Etappen: 3

1. Etappe: Unterägeri-Raten

2. Etappe: Raten-Morgarten/Hauptsee

3. Etappe: Morgarten/Hauptsee-Naas-Unterägeri Aussichtspunkte: 8

Feuerstellen und Rastplätze: 7

«Einkehrmöglichkeiten» (Restaurants, Besenbeizen): 5

Kinderspielplätze: 2

Anhöhen, Aussichtspunkte, Bergbeizen und Höfe auf einen Blick

Die Hünenbergerin Isabelle von Burg ist vom Panoramaweg Ägerital ebenfalls so begeistert, dass sie letzten Sommer eine Website als Lehrprojekt im Rahmen ihrer Bachelorarbeit des Studiengangs Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden dazu gestaltete. Die Seite enthalte verschiedene Inhalte zum Thema Panoramaweg Ägerital in Textform, aber auch Videos, die sie gedreht hat sowie Fotografien und Audioaufnahmen, erklärt Isabelle von Burg, die mittlerweile in der Marketingabteilung eines Softwareherstellers arbeitet. Einige Abschnitte dieser detaillierten Arbeit sind auf der Website von Ägerital-Sattel Tourismus zu sehen.

Der vielseitige Panoramaweg Ägerital ist bei Jung und Alt sehr beliebt. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 6. Oktober 2021)

Anschaulich erklärt wird man auf der gut bebilderten Internetseite vom Ausgangspunkt in Unterägeri über Anhöhen, Aussichtspunkte, Bergbeizen und Höfe bis zum höchsten Punkt des Panoramawegs mit 1209 Metern über dem Meer geführt. Weiter geht es via Raten Passhöhe, vorbei an der Kapelle St.Jost und immer weiter hinab bis nach Morgarten. Historische Hintergründe, Fahrpläne und praktische Tipps wie beispielsweise das perfekte Feuer bei einer Grillstelle gemacht und wieder richtig gelöscht wird, können angeklickt werden.

Bepackt mit Kameras, Akkus und Drohne

«Während meines Frühlingssemesters habe ich an der theoretischen Bachelorarbeit sowie an den Inhalten für die Website gearbeitet und bin den Panoramaweg schlussendlich fünf Mal ganz abgelaufen», erinnert sich die 25-Jährige. Den Rückweg von Morgarten nach Unterägeri hat sie dabei einige Male mit dem Schiff zurückgelegt, was den Wandertag, ihrer Meinung nach, wunderbar abrundet. «Vom See aus kann das Ägerital noch aus einer anderen Perspektive bestaunt werden», versichert von Burg. Die Strecke vom Ratenpass bis nach Morgarten habe sie auch mit dem Velo zurückgelegt.

«Ansonsten habe ich Stunden im Ägerital mit Fotografieren verbracht», so von Burg weiter. Das sei sehr wetterabhängig gewesen, sie habe jedoch meist Glück gehabt: «Ich hatte für die Arbeit stets mein ganzes Equipment dabei, zu dem Kameras, Akkus und eine Drohne gehörten.»

Wichtiges Teilstück des Zuger Wanderwegnetzes

Isabelle von Burg war schon immer sehr naturverbunden und ging schon als Kind oft mit ihrer Familie zum Wandern. «Ich mag das Ägerital, weil es sich in so vielfältiger Form präsentiert. Unweit der Stadt Zug bietet das Naherholungsgebiet Ägerital Natur pur. Man muss keine Ferien haben, um die Berge zu erleben, sondern kann das auf dem Panoramaweg innert weniger Stunden», erklärt sie ihre Begeisterung für das Voralpengebiet.

Der Panoramaweg Ägerital ist ein wichtiges Teilstück des Zuger Wanderwegnetzes, heisst es von den Zuger Wanderwegen. Er bildet die Verbindung zu den benachbarten Wanderwegen der Kantone Zürich und Schwyz. Der Weg wird von einem freiwilligen Mitarbeiter der Zuger Wanderwege mindestens einmal pro Jahr begangen und auf seinen Zustand und die Signalisation kontrolliert. Er werde vor allem von Personen aus der umliegenden Region Schwyz, Zürich, Zug und Luzern begangen. Der Bikeverkehr auf der Strecke Gottschalkenberg-Oberägeri hat in den letzten Jahren stark zugenommen.