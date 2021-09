Der Zuger Kantonale Patentjägerverein feiert 100-Jahr-Jubiläum

Das Fest des Zuger Kantonalen Patentjägervereins findet am Samstag, 25. September, in der Waldmannhalle in Baar statt. Der Verein möchte vermehrt auf die Öffentlichkeitsarbeit setzen und so den Grundstein für die nächsten 100 Jahre legen.

Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 15.09.2021, 16.00 Uhr