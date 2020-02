Jugendliche präsentieren ihre Miniunternehmen im Metalli Zug Vom 2. bis am 7. März stellen täglich sieben verschiedene Miniunternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen an der Regionalen Handelsmesse Zug im Metalli aus. Vanessa Varisco 17.02.2020, 05.00 Uhr

Schon letztes Jahr haben Schülerinnen und Schüler der Kanti Zug ihre Unternehmen vorgestellt. Bild: Stefan Kaiser (5. März 2019)

Die Regionale Handelsmesse Zug in der Einkaufsallee Metalli findet anlässlich des Company Programmes von Young Enterprise Switzerland (Yes) statt. Yes entwickelt und betreut Programme zur Wirtschaftsbildung für Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen des Company Programmes haben Schülerinnen und Schüler im vergangenen August schweizweit reale Miniunternehmen gegründet und lernen ihre jeweiligen Rollen als CEO, Marketingchef oder Produktionschef wahrzunehmen und als Team ihre Geschäftsidee überzeugend zu vermarkten, schreibt Yes in einer entsprechenden Medienmitteilung.

«Engagierte Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer der Region stellen ihre Miniunternehmen das erste Mal der Öffentlichkeit vor und verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen», heisst es weiter. Jeden Tag stellen sieben neue Miniunternehmen aus, was den Besuchern die Möglichkeit gibt, täglich neue Stände zu entdecken.

Qualifikation für nationale Messe

Nebst dem Verkauf ihrer Produkte nehmen die Schülerteams an einem Auswahlprozess teil. Sie können sich für die Nationale Handelsmesse (Top 75) Anfang April und schliesslich das Nationale Finale (Top 25) Ende Mai qualifizieren. Zudem dürfen die regionalen Siegerteams die Schweiz an der Europäischen Handelsmesse in Kaunas (Litauen) vertreten.