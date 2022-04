Vereine&Verbände Junge Mitte Zug hat Parolen gefasst Die Jungpartei hat sich an der Delegiertenversammlung mit verschiedenen Themen befasst. Darüber hinaus gab es eine Führung durch die Etter-Brennerei. Für die Junge Mitte Kanton Zug: Flavia Röösli 08.04.2022, 17.14 Uhr

Am vergangenen Samstag hat sich die Junge Mitte Schweiz im Freiruum in Zug zu ihrer ersten physischen Delegiertenversammlung in diesem Jahr getroffen, wobei die Anwesenden vom Präsidenten der Jungen Mitte Schweiz, Marc Rüdisüli, sowie der Präsidentin der Gastsektion Zug, Laura Anderrüthi, begrüsst wurden.

Danach hat sich die Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut dazu bereit erklärt, uns einen Einblick in den Kanton Zug und ihn ihren Alltag als Volkswirtschaftsdirektorin zu geben.

Die Jungpartei hat ihre Parolen gefasst

Nach diesem interessanten Votum wurden die kommenden Vorlagen intensiv diskutiert und schliesslich die Parolen gefasst, wobei wir dreimal Ja zu allen zur Abstimmung stehenden Vorlagen sagen.

Allerdings beschäftigt unsere Partei auch der aktuelle Krieg in der Ukraine sowie das Thema der Altersvorsorge, sodass zwei Einschübe zu diesen Thematiken eingebaut wurden.

Bereits vor dem amtlichen Teil durfte das Gesellschaftliche nicht zu kurz kommen und so kamen die Anwesenden in den Genuss einer Führung durch die Etter Brennerei. Natürlich wurde aber auch danach mit ausgelassener Stimmung im Freiruum auf unsere Partei angestossen und so ging eine erfolgreiche Delegiertenversammlung, welche von der Sektion Zug organisiert wurde, zu Ende.