Vereine&Verbände Hohen Teilnehmerzahlen am Jugendmusikwettbewerb in Zug Die Musikschule Zug ist Gastgeberin des Jugendmusikwettbewerbs Zentralschweiz gewesen. Für die Musikschule Zug: Deborah Annema 26.11.2021, 16.05 Uhr

Preisträgerkonzert des Jugendmusik Wettbewerbs Zentralschweiz. Bild: PD

Der Wettbewerb war nach fünf Jahren wieder zu Gast in der Musikschule Zug. Eine hochkarätige Jury beurteilte die Aufführungen der jungen Talente. Alle Teilnehmende bekamen eine Urkunde und hatten die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit den Experten, um Inputs für ihr Spiel zu erhalten.

«Die Vorfreude am Spiel vor Publikum und Jury schien in diesem Jahr – nach einer langen Zeit mit nur wenig Auftrittsmöglichkeiten – besonders gross zu sein», so die Erklärung der beiden Projektleiterinnen Miriam Lätsch und Erica Ness zu den hohen Teilnehmerzahlen in allen vier Kategorien Klavier, Violine, Harfe und Gitarre. In den Räumlichkeiten der ­Musikschule Zug war die grosse Motivation und die Aufregung der Teilnehmenden während des ganzen Wochenendes spürbar.

Am Sonntag 21. November 2021, ging der Anlass mit einem eindrücklichen Preisträgerkonzert zu Ende. In der voll besetzten Aula der Musikschule Zug äusserte Stadträtin Vroni Straub ihre Freude darüber, dass die Musikschule Gastgeberin dieses wertvollen Anlasses sein durfte. Der Rektor der Musikschule, Mario Venuti, zeigte sich von den Leistungen der Teilnehmenden beeindruckt und betonte, dass alle Teilnehmende Gewinnerinnen und Gewinner waren.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern dieses Anlasses sowie den beiden engagierten Projektleiterinnen Miriam Lätsch und Erica Nesa.