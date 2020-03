Junglenker prallt mit Leitplanke – Polizei sucht Zeugen Auf der Autobahn A4 bei Cham ist es zu einem Selbstunfall gekommen. 10.03.2020, 20.39 Uhr

Die Unfallstelle auf der A4 bei Cham. Bild: Zuger Polizei (10. März 2020)

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zuger Polizei am Dienstagnachmittag kurz vor 15:30 Uhr auf der Autobahn A4 zwischen der Verzweigung Rütihof und Lindencham. Ein Autolenker geriet auf der Fahrbahn in Richtung Zug aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke, die auf rund fünfzig Metern beschädigt wurde. Der am Fahrzeug und den Leiteinrichtungen entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken. Der 18-jährige Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Wegen des Verkehrsunfalls kam es auf dem Streckenabschnitt zu Verkehrsbehinderungen.