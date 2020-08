Zuger Jungparteien sprechen sich gegen die Begrenzungsinitiative aus Vertreter von Zuger Jungparteien machten gestern eines deutlich: Sie stimmen nein. Vanessa Varisco 26.08.2020, 05.00 Uhr

Konradin Franzini, Co-Präsident Junge Alternative Zug / Amélie Kraus, JUSO Zug / Gian Brun, Präsident Jungfreisinnige Zug / Laura Anderrüthi, Präsidentin Junge CVP / Tabea Estermann, Co-Präsidentin Junge Grünliberale Zug (von links). Bild: PD

Was sie am 27. September bezü­glich Begrenzungsinitiative in die Urne legen werden, ist für die Zuger Jungparteien klar: Nein. Und zwar ein deutliches Nein.