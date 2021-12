Zwei Zuger räumen bei «Die Höhle des Löwen Schweiz» ab.

Jungunternehmen Zuger Anzugs-Vermietung Adretto ist heiss begehrt bei «Die Höhle der Löwen Schweiz» Gleich mehrere Finanzdeals für insgesamt 400`000 Franken zieht der erste europaweite Online-Mietservice für Herrenanzüge bei der Investorensendung an Land. Die Firma hat ihren Sitz in Zug. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 10.12.2021, 18.00 Uhr

Der Investor Jürg Schwarzenbach (Mitte) war von Anfang an von den Adretto-Gründern Lorenz Pöhlmann (links) und Ibrahim Can und ihrer Idee eines Online-Mietservices für Herrenanzüge überzeugt. Bild PD/ Paesche Weidmann

Das Zuger Start-up Adretto AG, das sich zum Ziel gesetzt hat, Marktführer für die Online-Vermietung von Herrenanzügen in Europa zu werden, nahm an der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz», auf dem privaten Schweizer Fernsehsender 3 Plus, teil. Bei der Sendung können Jungunternehmer ihre Geschäftsideen präsentieren und mit etwas Glück einen Finanzierungshandel mit erfahrenen Schweizer Investoren und Investorinnen abschliessen. Dabei schlossen die beiden Zuger Lorenz Pöhlmann und Ibrahim Can von Adretto einen Deal über 100’000 Franken mit dem Investor Jürg Schwarzenbach und eine Frühphasen-Finanzierungsrunde in der Höhe von 300’000 Franken ab.

Angeboten wurden ihnen allerdings ganze drei Deals. «Wir haben auf einen Deal gehofft, um nicht ganz mit leeren Händen da zu stehen. Dass uns gleich drei Deals angeboten wurden, hat uns natürlich riesig gefreut und gab uns eine gewisse Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind», verrät Co-Founder und CEO von Adretto Lorenz Pöhlmann. Jürg Schwarzenbach ist ein erfahrener Investor von Early Stage Start-ups, kommt aus der IT-Branche und hat bereits in andere Jungunternehmen mit Fokus auf Mietmodelle investiert. «Dadurch war er für uns ein sehr passender Löwe. Er war auch der erste, der uns kurz nach dem initialen Pitch einen fairen Deal angeboten hat», so Pöhlmann weiter.

«Nach der Schlacht ist jeder General»

Verhandelt haben die beiden jungen Männer nicht gross und sicherten Schwarzenbach schlussendlich zehn Prozent der Firma bei Dealabschluss zu, anstatt der anfänglich geplanten sieben Prozent. «‹Nach der Schlacht ist jeder General›, besagt ein bekanntes Sprichwort. Im Nachhinein hätten wir sicherlich noch eine Verhandlungsrunde machen können. Es hat für uns in diesem Moment jedoch gepasst», kommentiert Pöhlmann.

Es war ihnen wichtiger, einen Löwen an Land zu ziehen, der finanzielle Mittel, ein Netzwerk und Know-how einbringt, als die drei Prozent zu behalten. Im Anschluss an die Aufzeichnung haben Pöhlmann und Can im Backstage Bereich noch lange mit Roland Brack von Brack.ch verhandelt und ihn von Adretto überzeugen können. Folglich haben sie doch zwei Löwen an Bord geholt, was in der Fernsehausstrahlung nicht zu sehen ist.

Geschäftlich und menschlich weitergekommen

«Es war eine unschätzbare Erfahrung und sehr spannend, einmal hinter die Kulissen einer Schweizer Sendung zu sehen und vor der Kamera zu stehen», schwärmt Pöhlmann. Von der Anmeldung, über das Casting bis zur Aufzeichnung vergingen insgesamt mehrere Monate, in denen die Zuger etliche Stunden damit verbrachten, sich auf diesen einen Moment vorzubereiten. Pöhlmann ist sich sicher:

«Es hat sich jedoch jede Minute gelohnt, denn es hat uns nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Menschen weitergebracht.»

Eine gewisse Nervosität sei vorhanden gewesen: «Ich glaube, dies sieht man uns auch ein bisschen an. Nervosität hilft jedoch auch, um die notwendige Spannung zu halten und zeigt gleichermassen, dass uns der Auftritt extrem wichtig war.» Um in die Sendung zu kommen, musste man nebst der Anmeldung ein Casting durchlaufen, um schliesslich für die effektiven Aufzeichnungen selektioniert zu werden. «Wir haben einige Stunden damit verbracht, an unserem Pitch zu feilen und uns auf mögliche Fragen der Löwen vorzubereiten», erinnert sich Pöhlmann. Es hat sich jedoch bezahlt gemacht.

Expansion nach Deutschland geplant

Seit dem Start im Jahr 2020 hat Adretto über 500 Kunden gewonnen und in diesem Jahr ein Wachstum von 300 Prozent erzielt. «Von Anfang an war ich von den Gründern und ihrer Idee überzeugt. Das innovative Mietmodell entspricht dem Zeitgeist und ermöglicht ein schnelles Wachstum», meint Jürg Schwarzenbach zum Investment.

«Die Höhle der Löwen Schweiz war für uns die Initialzündung und ein grosser Meilenstein, der wichtig für die weitere Entwicklung ist», sagt Pöhlmann. Nebst Jürg Schwarzenbach und Roland Brack sind drei weitere Investoren aus den Bereichen Mode, Digitalisierung und Events bei Adretto eingestiegen. Als nächsten Schritt bauen Pöhlmann und Can ihr Geschäft in der Schweiz aus und wagen im kommenden Jahr die Expansion nach Deutschland.

