Jungunternehmer Zuger Start-up verkauft einen gesunden Wachmacher fürs Home-Office Eine Alternative zu Kaffee, die aus der exotischen Teesorte Guayusa besteht, soll gesünder und wirkungsvoller sein. Das neue Getränk heiss Kamido. Cornelia Bisch 15.01.2021, 05.00 Uhr

Der Gründer und Geschäftsführer der Kamido Nutrition AG Derya Baris in seinem Büro in Zug, umringt von Kamido-Getränkedosen.



Bild: Matthias Jurt

(14. Januar 2021)

Unmittelbar nachdem der Wecker zum Schweigen gebracht worden ist, wird vielerorts der Startknopf der Kaffeemaschine gedrückt. Das dunkle, heisse Getränk ist wohl der beliebteste Wachmacher der westlichen Welt. Der häufige Konsum von Kaffee bringt jedoch auch Risiken für die Gesundheit mit sich, die manche Menschen mehr, andere weniger spüren.

«Kaffee löst die Freisetzung von Stresshormonen aus», erklärt Start-up-Unternehmer Derya Baris. «Viele Leute vertragen Kaffee nicht oder fühlen sich danach unruhig und nervös.» Ausserdem falle die zuerst angenehme Wachheit rasch in sich zusammen, was man als Koffein-Crash bezeichne.

Deshalb suchte der 29-jährige Luzerner nach einer Alternative, deren Wirkung langanhaltender ist als jene von Kaffee und die ohne Nebenwirkungen konsumiert werden kann. Baris erzählt:

«Mein Homeoffice war zeitweise komplett überstellt mit den verschiedensten Gewürzen und Teemischungen.»

Dazu hätten auch Klassiker gehört wie Matcha und Mate. Mit der exotischen Pflanze Guayusa wurde er schliesslich fündig. «Die Blätter dieser Pflanze, als Tee aufgebrüht, erzielten für mich die beste Wirkung. Dies beweisen auch wissenschaftliche Studien.»

Pflanze aus dem Amazonas

Guayusa wird im Amazonasgebiet angebaut, vor allem in Ecuador. Durch das Studium der Tee-Zeremonien verschiedener Kulturen ist Baris auf die Pflanze aufmerksam geworden. Er stellte Kontakt zu Produzenten in Ecuador her, liess sich den Tee senden und probierte ihn aus. «Ich fühlte mich angenehm wach, ohne Koffein-Crash», berichtet er.

«Insbesondere bei der Arbeit vor dem Bildschirm merkte ich den lang anhaltenden, angenehmen Effekt von Guayusa. Ich war fokussiert und fühlte mich in einem Flow-Zustand.»

Ausserdem habe er keine negativen Körperreaktionen festgestellt. «Nach vier bis fünf Stunden wurde mir bewusst, wie produktiv ich war.»

Also entschied sich der studierte Ökonom, ein Start-up-Unternehmen mit dem Namen Kamido Nutrition AG zu gründen, um ein Getränk mit Guayusa-Tee zu produzieren und zu vertreiben. Er stellte von Anfang an hohe Ansprüche. «Die Produzenten bauen den Tee in nachhaltigen, biodiversen Waldgärten an, die ‹Chakra› genannt werden. Diese Chakren sind autarke Ökosysteme, für die weder Pestizide noch Dünger erforderlich sind.»

Einen Getränkeproduzenten zu finden, stellte sich als grössere Herausforderung heraus:

«Ich habe über 120 Brauereien und Getränkeabfüller in Europa kontaktiert, um die gewünschte Qualität zu bekommen.»

Schliesslich fand er eine biozertifizierte Familienbrauerei in der Nähe von Frankfurt, welche den Auftrag übernahm.

Derya Baris führt den Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter: «Für jedes verkaufte Getränk wird ein Baum gepflanzt. Wir nutzen die Kraft der Natur und möchten auch mit jeder Dose etwas zurückgeben.»

Inspiriert von Japans Teekultur

Das neue Getränk, das ab sofort online bezogen werden kann, trägt den Namen Kamido. «‹Kami› ist japanisch und bedeutet ‹natürlicher Geist›», erläutert Baris. «Im 8. Jahrhundert brachten Mönche die ersten Teesamen nach Japan. Heute ist das Land bekannt für seine Teekultur, insbesondere für seine Tee-Zeremonie, die sich durch Harmonie und Ruhe auszeichnet.» Inspiriert von diesem Ritual sei der Name des Getränks entstanden.

Kamido wird in Aluminiumdosen abgefüllt. «Diese haben unverdient einen schlechten Ruf. Sie sind nämlich nachhaltiger als Glas- und Plastikflaschen.» Dies, weil sie unendlich recyclebar seien und – da leichter und besser stapelbar – deutlich weniger Transportraum benötigen würden.



Kalt oder warm

Kamido schmecke wie Eistee und könne gekühlt, bei Raumtemperatur oder warm genossen werden. Mit nur 2 Kalorien pro Deziliter sei auch die schlanke Linie nicht gefährdet.

«Das Getränk enthält keinen Zucker und ist nur leicht gesüsst mit unbedenklichen Süssungsmitteln.»

Produktdesign und Website hat der Jungunternehmer selbst entworfen. Dies ist nicht seine erste Firmengründung. «Mein erstes Unternehmen habe ich im Alter von 18 Jahren gegründet und während des Wirtschaftsstudiums an der Universität Zürich weitere Start-ups lanciert», berichtet er. Überdies war er Dozent an der Universität Zürich sowie Mitgründer und Leiter einer Kommunikationsagentur mit 20 Mitarbeitenden. Daneben ist der umtriebige junge Mann als Start-up-Investor tätig.

«Es war schon immer ein Traum von mir, neben digitalen Produkten auch einmal ein eigenes physisches Produkt in den Händen halten zu können.»

In der Zukunft seien weitere funktionelle Getränke nach der Philosophie von Kamido geplant, kündigt Derya Baris an.

Das Getränk Kamido ist ab sofort auf www.kamido.ch zum Preis von 34.90 (12 x 250ml) plus Versandkosten erhältlich.