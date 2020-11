Vereine Juso Kanton Zug gedenkt Kriegsopfern Die Jungsozialistennen und Jungsozialisten empfehlen zudem ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative. Für die Juso Kanton Zug:

Amélie Krause und Ronahi Yener 17.11.2020, 18.47 Uhr

Politik Die weissen Blumen wurden am Samstag von Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der ganzen Schweiz platziert. Dies in Gedenken an die Zehntausende von Menschen, welche jährlich durch von Schweizer Banken finanzierte Waffen getötet werden. Der Schweizer Finanzplatz investiert jährlich Milliarden von Franken in die Rüstungsindustrie, welche todbringende Produkte produziert, die in Kriegen auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

Auch im Kanton Zug hat die Juso Kanton Zug Blumen vor die UBS-Filiale in Zug niedergelegt. Ronahi Yener, Präsidentin der Juso Zug, meint dazu: «Die meisten Banken und Vorsorgeinstitute investieren heute noch in den Krieg. Dieser wird also auch mit dem Geld der Einwohner und Einwohnerinnen von Zug finanziert.» Die Juso Kanton Zug wird sich deshalb in den letzten zwei Wochen der Abstimmungsphase auch hier für ein Ja einsetzen.

Juso empfiehlt ein Ja zur Kriegsgeschäfte-Initiative

«Im kapitalistischen System bringt der Krieg heute dem reichsten 1 Prozent der Bevölkerung Geld in die Taschen, und das muss aufhören», erklärt Ronja Jansen, Präsidentin der Juso Schweiz. Am 29. November empfiehlt die Partei daher ein überzeugtes Ja zur Kriegsgeschäfte-Initiative.

Es ist jedoch erstaunlich, wie wenig im Hinblick auf die Abstimmung über die schrecklichen Folgen von Krieg diskutiert wird. Jansen ergänzt deshalb: «Die Schweizer Bevölkerung wird sich wirklich fragen müssen, ob sie es vorzieht, die Pro­fite des reichsten Prozents oder das Leben der 99 Prozent der Bevölkerung zu schützen.»

