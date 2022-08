Vereine&Verbände Die Juso Zug lanciert eine Initiative für die Zukunft Die Initiative möchte eine Erbschaftssteuer einführen. Die Erträge sollen dem Klima helfen. Für die Juso Zug: Arsena Odermatt 22.08.2022, 14.49 Uhr

Die Partei machte eine Aktion vor dem Sitz der Glencore. Bild: PD

Zur Lancierung der Initiative für eine Zukunft, haben Aktivistinnen und Aktivisten der Juso in der ganzen Schweiz Aktionen durchgeführt. Mit dem Spruch «Schluss mit den Profiten, uns gehört die Zukunft!» standen die Zuger Aktivistinnen und Aktivisten am Mittwochabend vor dem Hauptsitz der Glencore. Auf Platz 43 der 100 Firmen, die für über 70 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, trägt Glencore massiv zum Klimawandel bei. Die Juso Zug hat sich deshalb entschieden, an der Quelle des Problems ihre Initiative zu lancieren. Die Co-Präsidentin der Juso Zug Arsena Odermatt erklärt: «Es wird schwierig sein im bürgerlichen Kanton Zug Unterschriften für die Initiative zu sammeln. Aber ich weiss, wir werden die Zuger Bevölkerung von der Dringlichkeit der Initiative überzeugen und sind deshalb motiviert in die Sammelphase einzusteigen.»

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Die Klimakrise ist die grösste Krise unserer Zeit. Die bisherige Klimapolitik hat es versäumt, effektiv etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, und wälzte die Probleme der Krise stets auf die Individuen ab. Für die Juso Zug ist klar, diese Politik muss sich ändern. Die Initiative für eine Zukunft will genau das erreichen. Sie will den ökologischen Umbau finanzieren, in dem sie Erbschaften und Schenkungen, ab einem Freibetrag von 50 Millionen, zu 50 Prozent besteuert.

Initiative soll auch soziale Massnahmen ermöglichen

Die Zeit drängt, wir brauchen jetzt eine soziale Klimapolitik! Eine Klimapolitik die weder auf den Individuen, noch auf dem Buckel der 99 Prozent abgewälzt wird. Denn es sind die Ultrareichen, die en masse vom Kapitalismus, jenem zerstörerischen System, welches die Klimakrise überhaupt verursacht hat, profitieren. Sie sollen nun zur Kasse gebeten werden.

Darüber hinaus wird die Initiative die Finanzierung von ökologischen und sozialen Massnahmen ermöglichen. Insbesondere in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Service Public wird die Initiative nachgreifen können und somit eine Bereicherung für die gesamte Gesellschaft sein.