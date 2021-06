Justiz Der Mann, der in Zuger Tiefgaragen reihenweise Autos knackte, sucht nun in der Westschweiz neue Erfüllung Ein heute 22-jähriger Mann streifte rund 18 Monate ‒ oftmals von Kollegen begleitet ‒ durch Tiefgaragen in verschiedenen Zuger Gemeinden. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass er bei rund 100'000 Automobilen mindestens die Türfalle betätigte. Dabei sackte der Seriendieb insgesamt 12'000 Franken ein. Marco Morosoli 21.06.2021, 20.00 Uhr

Stehvermögen haben die jungen Männer gehabt, welche in der Zeit von Ende Dezember 2015 bis Juli 2017 einen Diebeszug durch Tiefgaragen im Kanton Zug vollführten. Marc Siegwart, der Referent des in einer Dreierformation tagenden Strafobergerichts, sagte am Anfang der Verhandlung trocken, dass über «zahlreiche Delikte» verhandelt würde. Eine gewollt geäusserte Untertreibung.

Die Zuger Strafverfolgungsbehörden kamen dann beim Beschuldigten auf eine Zahl von 75'970 versuchten Diebstählen. Den Hausfrieden brach der Serientäter insgesamt 323 Mal. Bei diesen Zahlen erscheint es geradezu eine Lappalie zu sein, dass er nur in 22 Fällen einen vollendeten Diebstahl beging. Das Urteil des Strafgerichts leistete hierbei ganze Arbeit und präsentierte die Tathandlungen in der Art eines Vorspanns von einem Hollywoodfilm: Ort, Zeit, Aussage zu diesem Delikt unter dem Buchstaben, Mittäter, Geschädigte, Fahrzeug, Sachschaden, Schadenshöhe, Strafantrag. Privatklage und Vorgehen, um ans Ziel zu kommen. In einem Fall schlitzte er einen Pneu auf. Die Kosten für diese Straftat bezifferten die Untersuchungsorgane mit 318 Franken. Ob in dieser Summe die Montage auch dabei ist, geht aus dem Urteil der Vorinstanz nicht hervor.

Das Strafgericht des Kantons Zug hat den jungen Mann für sein fast schon notorisches Fehlverhalten mit einer Gefängnisstrafe von 40 Monaten belegt. Dazu kommen noch die Verfahrenskosten, welche der überführte Dieb, der sich selber anzeigte, tragen muss. Wie oft in solchen Verhandlungen versucht der Beschuldigte den Mann zu geben, der aufrichtige Reue zeigt: «Es war eine Dummheit.» Dieser Aussage schickte der 22-Jährige noch mit Nachdruck hinterher: «Ich würde so etwas nie wieder machen.» Er wollte auch erwähnt haben, dass die Tathandlungen ja keine Mutproben waren. Zudem erklärte er den drei Oberrichtern, dass er sich heute frage, was ihn damals angetrieben habe, solche Diebestouren zu machen. Er könne solches auch gar nicht mehr durchziehen.

Heute arbeitet er fast ohne Unterlass

Dem Dreiergericht erläuterte er auch noch, dass er derzeit arbeite. Er habe sich kürzlich selbstständig gemacht. Als der Referent Marc Siegwart nachfragt, woher er das Geld für diesen Schritt habe, kam postwendend die Antwort: «Aus der Familie.» Ein Onkel sei jetzt pensioniert. Nunmehr hat der 22-Jährige auch in räumlicher Hinsicht einen Schnitt gemacht. Er erklärte dem Referenten, dass er in Lausanne tätig sei. Französisch könne er gut sprechen, da er in dieser Gegend die ersten Lebensjahre verbracht habe. Die neue Herausforderung ‒ er liefert und setzt Möbel zusammen ‒ hält ihn nach eigenem Bekunden tüchtig auf Trab. Er arbeite an sechs Tagen in der Woche. Dabei stehe er aktuell kurz nach fünf Uhr auf. Am Abend komme er dabei selten vor 20 Uhr nach Hause. Nach der Verhandlung kehrte er umgehend in die Westschweiz zurück. Arbeiten als Therapie und Hemmschuh, damit er nicht wieder auf dumme Gedanken kommt.

Der Verteidiger mäkelt an der Beweisführung der Untersuchungsbehörden

So gesehen ist die Taktik des amtlichen Verteidigers zu verstehen, der gestern nach Kräften versuchte, das Strafmass der Vorinstanz insofern zu korrigieren, indem er die Strafzumessung ins Visier nahm und forderte, dass diese in zwei Zeitachsen aufzusplitten sei. Die Taten vor dem Erreichen der Volljährigkeit und der Rechtskraft eines Urteils des Jugendgerichts. Der Verteidiger zog zudem in Zweifel, dass sein Mandant unmöglich innerhalb von nur gerade acht Tagen bei einer einmaligen Tour 1142 Mal delinquiert haben könne. Seine Worte dazu:

«Diese Rechnung ist ein Produkt eines Dreisatzes, aber bestimmt nicht eines Beweisergebnisses.»

Gerechnet hat er aber auch. Unter Berücksichtigung aller verfügbaren Akten kommt der Verteidiger auf eine Gesamtstrafe von 21 Monaten. Zudem will er noch erwähnt haben, dass sich sein Mandant seit vier Jahren wohl verhalten habe. Zudem habe er bereits mit dem Abzahlen von Verfahrenskosten begonnen. Jetzt sind die Oberrichter am Zug.