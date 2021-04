JUSTIZ Ein teures Versehen: Zuger Hanfbauer fliegt auf, weil er sein Haus anzündet Ein 44-jähriger Schweizer löscht seine Zigarette nicht richtig und steckt damit sein Wohnhaus an. Wenig später schlagen Polizisten auf dem Brandplatz auf – und machen eine spannende Entdeckung. Kilian Küttel 19.04.2021, 05.04 Uhr

Wie teuer ihn seine Unachtsamkeit zu stehen kommen wird, kann der 44-jährige Schweizer nicht ahnen, als er am 23. November 2019 eine Zigarette aufraucht und den Stummel in einen Plastikcontainer wirft. Der Föhn liegt in der Luft, als der Mann mittleren Alters in sein Auto steigt und wohl keinen Gedanken mehr an die Zigarette verschwendet, von der er sicher war, sie gelöscht zu haben.