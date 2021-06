Justiz Leuchtende Männchen und Stimmen von Toten ‒ damit erschlich sich eine Zugerin eine IV-Rente Eine heute 51-jährige Frau soll mehrere Fachleute getäuscht haben und so unrechtmässig eine Rente der Invalidenversicherung erhalten haben. Zur Klärung des Falls wurde sie unter anderem observiert. Harry Ziegler 17.06.2021, 16.30 Uhr

Gut 150'000 Franken an IV-Leistungen hat eine 51-jährige Frau aus dem Kanton Zug laut Urteil des Einzelrichters am Strafgericht zwischen 2007 und 2013 zu Unrecht bezogen. Der Einzelrichter spricht sie des gewerbsmässigen Betrugs schuldig. Sie wird mit einer Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu 110 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren bestraft. Zudem hat sie die Verfahrenskosten von über 25'000 Franken zu bezahlen.

Es begann mit einer fristlosen Entlassung

Die Frau wurde nach einem Unfall am Arbeitsplatz im Januar 2006 fristlos entlassen. Diese Entlassung hat sie laut Urteil als Vorwand genommen, um künftig Fachleuten und letztlich der Invalidenversicherung (IV) in Zug eine vollständige Arbeitsunfähigkeit vorzugaukeln. Sie vermittelte dabei den Eindruck einer schwer depressiven Frau, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen könne.

Sie wusste, dass es genügen würde, wenn sie ihre Rolle als schwerst depressive Frau Fachleuten überzeugend spielte. Das gelang ihr über mehrere Jahre – mit teils recht phantasievollen Geschichten. So erzählte sie ihrem Hausarzt, Psychiatern und einer Psychotherapeutin, dass sie die meiste Zeit sehr zurückgezogen lebe, im Bett liege bei zugezogenen Vorhängen und ohne Licht. Mehrmals wöchentlich habe sie Schreianfälle und verschiedene Angstzustände. Und, sie höre Stimmen von Verstorbenen und sehe leuchtende Männchen.

Einem Gutachter erzählte sie, sie unterhalte sich ab und zu mit Heiligen und Toten, Maria und Gott. Weiter tischte sie bei diversen Therapiesitzungen die Geschichte auf, sie verspüre den Drang, sich selber, aber auch andere zu verletzen. Allen Fachleuten allerdings verschwieg sie, dass sie mehrfach Partys, Bars und Veranstaltungen besucht hatte – und dies durchwegs mit guter Laune. Durch die Täuschung erhielt die Frau immer wieder Geld von der IV-Stelle Zug. Diese stützte sich jeweils auf die Gutachten, die sie routinemässig erstellen liess sowie auf Arztberichte.

IV-Stelle veranlasste Observierung

Den Verantwortlichen der IV-Stelle wurde schliesslich 2012 ein anonymes Schreiben zugestellt, worin die 51-Jährige als absolut gesunde Person beschrieben wurde, die ganz normal lebe und weder psychisch noch körperlich beeinträchtigt sei. Sie «sei immer sehr gepflegt, sei immer im Ausgang und mache den Haushalt», heisst es im Urteil. Diese anonymen Aussagen bekräftigten Berichte aus verschiedenen Observationen, die von einer Versicherungsgesellschaft und der IV-Stelle in Auftrag gegeben worden waren.

Die Verteidigung machte geltend, die Resultate der Observierungen ihrer Mandantin seien nicht verwertbar, da sie rechtswidrig erlangt worden seien. Die Rechtswidrigkeit sei vorliegend zwar gegeben, heisst es im Urteil. Aber: Die Observierungen haben im öffentlichen Raum stattgefunden und waren so leicht durchzuführen. Observierungen, die ohne schweren Eingriff an öffentlichen Orten stattfinden, seien verwertbar, so der Einzelrichter sinngemäss. Denn solche einfachen Observationen könnten beispielsweise auch von der Polizei im Ermittlungsverfahren angeordnet, die Resultat von den Strafverfolgungsbehörden also auch rechtmässig erlangt werden. Zudem spreche eine Interessenabwägung für deren Verwertung. Die Strafprozessordnung erlaube unter gewissen Umständen das Verwerten rechtswidrig erlangter Beweise. Etwa, wenn diese zur Aufklärung einer schweren Straftat beitrage – wie beim angeklagten Tatbestand des gewerbsmässigen Betrugs.

Zudem ist ein weiterer Sachverständiger zum Schluss gekommen, die Frau täusche ihren psychischen Verfall vor. Ihre Handlungen seien für Personen, die tatsächlich an einer Depression oder unter Wahnvorstellungen leiden, widersprüchlich. Zudem hätte sich die Beschuldigte auch immer wieder in ihren Aussagen in Widersprüche verwickelt.

Der Einzelrichter sah den Tatbestand des gewerbsmässigen Betrugs als erfüllt an. Die Beschuldigte «hatte von Beginn an den Plan, mit den erschlichenen Leistungen der Invalidenversicherung ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und damit ihre deliktischen Tätigkeiten nach der Art eines Berufs auszuüben», so der Einzelrichter im Urteil. Dafür richtete sie ihr Verhalten für die diversen Gutachter entsprechend aus. «Die Beschuldigte spielte ihre Rolle während beinahe sieben Jahren mit Ausdauer und Raffinesse.»