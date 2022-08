Justiz Wer ein Gericht präsidiert, soll auch Teilzeit arbeiten können Das Zuger Kantonsparlament hat eine Gesetzesänderung beschlossen. War es bisher in einer Leitungsfunktion am Gericht nicht Teilzeit arbeiten zu können, wird dies nun möglich – mit Einschränkungen. Harry Ziegler 25.08.2022, 16.31 Uhr

Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten sämtlicher Gerichte sollen auch in einem Teilzeitpensum tätig sein können. Das hat der Kantonsrat am Donnerstag beschlossen. Damit ist die SP-Fraktion mit einem Antrag auf die zweite Lesung hin durchgedrungen.

Die Präsidien des Obergerichts (Bild) und des Verwaltungsgerichts sollen neu auch Teilzeit arbeiten können. Bild: Stefan Kaiser (Zug 16. April 2021)

Sie beantragte, dass in der Teilrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes festgelegt werde, die Gerichtspräsidien aller Zuger Gerichte (Obergericht, Verwaltungsgericht, Kantons- und Strafgericht) sollen statt wie bisher vorgeschrieben in einem 100 Prozent auch in einem Pensum von mindestens 80 Prozent tätig sein können. Bisher war die Teilzeitarbeit für Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte nicht möglich.

Eine Limite von mindestens 50 Prozent wurde gesetzt für Richterinnen und Richter im Teilamt.

Der Präsident der Justizprüfungskommission (JPK), Kantonsrat Thomas Werner (SVP/Unterägeri), erklärte, die Kommission könne keinen Gewinn für die Qualität der Arbeit der Gerichtspräsidien erkennen. Sie sei für die Beibehaltung eines 100-Prozent-Pensums für die Präsidien.