JUSTIZ Zugerin hat Kriminellen ihr Konto zur Verfügung gestellt Sie musste nichts tun, ausser ein Konto eröffnen und wegsehen. Dafür hätte eine Zuger Coiffeuse jeden Monat 400 Franken bekommen sollen. Weil sich die 33-Jährige so aber zum Geldesel gemacht hat, geriet sie ins Visier der Strafjustiz. Kilian Küttel 28.03.2021, 16.00 Uhr

Thorsten sagt, er lebe in Deutschland, im Osten, nahe Rostock. Thorsten sagt, er benötige «eine vertrauenswürdige Person, die bereit wäre für mich ein ganz einfaches Bankkonto in der Schweiz zu eröffnen.» Er würde es gerne per E-Banking nutzen können. Mindestens zwei Jahre lang würde er für den Dienst jeden Monat 1200 Franken entrichten; aber nur, solange alles «ehrlich und vertrauenswürdig» laufe.