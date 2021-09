Vereine und Verbände Kaffeeklatsch und Spazierrunde Seit dem 1. September bietet der Verein Senioren Steinhausen begleitete Spaziergänge an – ein beliebtes Konzept. 03.09.2021, 18.04 Uhr

Obwohl sie erst am 1. September gestartet sind, sind die Spaziergänge bereits gut besucht.

Der Verein Senioren Steinhausen bietet bei seinen vielen Aktivitäten unter anderem Kurzwanderungen, Halbtageswanderungen und Tageswanderungen an. Für viele Seniorinnen und Senioren sind aber selbst diese Kurzwanderungen zu anstrengend. Trotzdem möchten sie vielleicht gerne an die frische Luft und sich etwas bewegen. Ein gemeinsames Erlebnis macht Freude und bringt gleichzeitig Abwechslung in den Alltag. Da das Bedürfnis der Seniorinnen und Senioren nach begleiteten Spaziergängen immer grösser wurde, hat sich der Vorstand dazu Gedanken gemacht und ein entsprechendes Konzept entwickelt.

Verschiedene Distanzen und Kaffeerunde

Seit dem 1. September bietet der Verein nun jeden Mittwoch begleitete Spaziergänge an. Treffpunkt ist jeweils auf dem Dorfplatz beim Brunnen um 9.30 Uhr. Es braucht keine Anmeldung, der Spaziergang ist kostenlos. Wir spazieren in drei Gruppen, langsam, im und ums Dorf und legen auch Pausen ein. Die Runden dauern ungefähr 20 Minuten, 30-45 Minuten oder 60 Minuten. Jede Gruppe hat eine Begleitperson. Danach wird Kaffee in fröhlicher Runde serviert. Alle Seniorinnen und Senioren, die gerne spazieren und gerne in Gesellschaft sind, sind deshalb mit ohne oder mit Gehhilfen herzlich eingeladen.Für diese neue Aktivität konnten 19 Freiwillige als Begleitpersonen gefunden werden. Der Vorstand bedankt sich bei allen Freiwilligen, welche diese Spaziergänge begleiten.

Für Senioren Steinhausen: Hans Rüttimann

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines WordDokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.