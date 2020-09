Reportage Kampf gegen den Borkenkäfer: Warum sich der Wald in Zug schneller erholt als anderswo Bilder: Christian H. Hildebrand (Zug, 13. September 2020) Der Kanton verzeichnete vor zwei Jahren schweizweit am meisten Käferholz. Dank intensiver Arbeit der Förster erholt sich der Zuger Wald jedoch schneller als in der ganzen übrigen Schweiz. Zoe Gwerder 19.09.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

«Ich bin um jeden Tag froh, an dem es regnet.» Vitus Hürlimann ist Revierförster der Korporation Walchwil. Er fährt mit seinem Forst-Auto über die holprigen Strassen auf dem Walchwilerberg, welche er in diesem Jahr schon etliche Male abgefahren ist – auf der Suche nach dem Borkenkäfer. Und jeder Tag, an dem es regnet, verzögert die Ausbreitung des Käfers.

Doch der «Buchdrucker», wie die von den Waldbesitzern gefürchtete Borkenkäfer-Art heisst, war in den letzten zwei Jahren kräftig am Werk. Denn 2018 war es trocken – sehr trocken, vor allem im Sommer. «Hinzu kam der Sturm Burglind, der Anfang Januar vielen Bäumen zusetzte und Sturmschäden hinterliess», erklärt Hürlimann. Ein Prachtsjahr also für den Borkenkäfer. So verzeichnete der Kanton Zug 2018 einen Rekord an «Käferholz» seit Beginn der Aufzeichnungen durch die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL 1984:

Über 10000 Kubikmeter Holz waren befallen. Nach dem Sturm Lothar 2001 waren es 6000 Kubikmeter Holz.

Auch im schweizweiten Vergleich waren die Wälder des Kantons Zug im Verhältnis zur Fläche am stärksten betroffen. Anders jedoch im vergangenen Jahr. Während der trockene Sommer auf der Alpennordseite zu noch mehr Fichten mit Borkenkäferbefall führte und die Zahlen des Schweizer Käferholzes weiter stiegen, bildeten die Zuger Wälder eine Ausnahme, wie die WSL und der Waldschutz Schweiz (WSS) in einem Newsletter Anfang Jahr aufzeigten. So stieg, über die ganze Schweiz hinweg gesehen, die Menge an Käferholz auch 2019 weiter stark an:

Der Grund für den Rückgang in Zug sind präventive Massnahmen – wie sie auch Revierförster Hürlimann betreibt. Er und seine Berufskollegen im Kanton Zug führen zwischen Mai und September regelmässig Käferkontrollen durch. «Dies ist die Flugzeit der Borkenkäfer», erklärt Hürlimann. Kontrolliert werden müssen hierbei die Fichten. Denn der hier heimische Buchdrucker nistet fast ausnahmslos in der Rinde des ebenfalls heimischen Nadelbaums. Zu Problemen führt dies jedoch, da die Fichte in der Schweiz einst als Monokultur angebaut worden war und so ganze Wälder absterben können. Der Baum wächst schnell und gibt gutes Bauholz. Rund 35 Prozent des Zuger Baumbestandes besteht aus Fichte.

Sind die Bäume gesund, können sie sich meist wehren

Vitus Hürlimann fährt bei seinen Kontrollfahrten die Wälder ab. Hierbei unterzieht er insbesondere Sturmschneisen einer näheren Kontrolle. «Die Fichten am Rande der Sturmschneisen sind oft bereits geschwächt. Zudem bieten ihre kahlen Stämme – welche vor dem Sturm durch den Wald geschützt waren – Angriffsfläche für die Borkenkäfer.» Dieser trete meist als sekundärer Schädling auf. Was bedeutet, dass der Baum bereits durch einen anderen Schaden geschwächt ist. «Ist eine Fichte gesund, ertränkt sie den Borkenkäfer mit ihrem Harz, wenn er versucht, die Borke anzubohren.» Es sei denn, ein Baum wird von einer grossen Anzahl Käfer gleichzeitig angebohrt. «Dann kann sich die Fichte nicht mehr ausreichend wehren, und der Borkenkäfer wird zum primären Schädling.»

Bleibt zudem Sturmholz im Wald liegen, kann sich der Käfer dort in den frisch gefallenen Bäumen kräftig vermehren – es entsteht ein sogenanntes Käfernest, auch Befallsherd genannt. Um solche zu vermeiden, wird gefallenes und stark beschädigtes Holz schnellstmöglich aus dem Wald entfernt und die Bäume rund um die Schneise regelmässig auf frischen Befall kontrolliert. «Die Schwierigkeit ist jedoch, den Befall zu erkennen, bevor die Käfer ausfliegen», erklärt Hürlimann und begibt sich zu einem Baum mitten im Wald. Von der Strasse aus ist bei diesem für den Laien ein Befall nicht ersichtlich. Die Fichte macht auf der hier sichtbaren Seite einen gesunden Eindruck. Doch Revierförster Hürlimann zögert, sein Blick richtet sich auf Baumkrone. «Einige Nadeln sind dürr, die Krone leicht gelb verfärbt.» Und direkt am Baum kann Hürlimann weitere Zeichen für einen Borkenkäferbefall ausmachen: «Bohrmehl», sagt er und zeigt auf feine Holzkrümelchen, welche auf Brombeerblätter am Fusse der Tanne gefallen sind:

«Dies ist ein klares Indiz, dass hier der Buchdrucker am Werk war», erklärt Hürlimann. Etwas weiter um den Baum herum kommt ein nächster solcher Hinweis zum Vorschein. Hier hat der Specht bereits einen Grossteil der Borken-Schuppen gedreht und weggepickt, um an die Käfer heranzukommen. Der Baumstamm ist über eine grössere Fläche hinweg kahl, die Schuppen liegen am Boden. Hürlimann nimmt sie in die Hand und zeigt sie:

«Der Specht ist für uns ein wichtiger Helfer bei der Bekämpfung des Borkenkäfers», erklärt Hürlimann. Der Vogel merke sehr schnell, wenn die Käfer da seien, und beginne, die Rinden-Schuppen zu wenden. «Die Stellen wirken heller, weshalb wir sehen, dass der Specht am Baum war.» Dies alleine sei allerdings noch kein sicherer Hinweis auf den Borkenkäfer, da es der Specht auch auf andere Tierchen hinter der Rinde abgesehen habe. «Doch es ist ein Indiz, welches auch von weitem ersichtlich ist und uns die Suche nach befallenen Bäumen erleichtert.»

Der befallene Baum wird nun von Hürlimann vermessen – um die Holzmenge zu berechnen – sowie zum Fällen markiert.

Bilder: Christian H. Hildebrand, (Zugerberg, 11. September 2020)

Wie er sagt, eine traurige Sache: «Da blutet mir mein Försterherz, wenn wir eine solch mächtige Fichte als Käferholz fällen müssen.» Denn Käferholz ist auf dem Markt weniger wert. Hürlimann entfernt einen Teil der Borke und bringt den vier bis fünf Millimeter langen Käfer und seine Larven ans Tageslicht.

«Die vielen Gänge des Buchdruckers sind zwar nur in der Borke, und die Festigkeit des Holzes wird nicht reduziert. Oft kommt es jedoch zu Farbveränderungen des Holzes, weshalb es nicht für sichtbare Balken eingesetzt werden kann und damit an Wert verliert», erklärt der Revierförster.

Sind alle Käfer jedoch bereits ausgeflogen, wird die dürre Fichte stehen gelassen. «So bieten wir dem Specht und allen anderen Tieren und Pflanzen, welche auf abgestorbenes Holz angewiesen sind, Lebensraum.»

Jeder und jede könne bei der Bekämpfung des Borkenkäfers mithelfen, sagt Hürlimann. «Indem mit Schweizer Holz gearbeitet wird. Sei es zum Bauen, Heizen oder Möbel herstellen.» Denn ein Teil des Problems sei, dass in der Schweiz zu wenig mit einheimischem Holz gebaut werde. «So ist der Holzpreis im Keller, und es lohnt sich für den Waldbesitzer zu wenig, gefallenes oder befallenes Holz zu entfernen.»

Waldeigentümer werden in der Bekämpfung unterstützt

In Zuger Wäldern wird die Entfernung von frisch befallenem Käferholz vom Kanton sowie vom Bund finanziell unterstützt. So wurden im vergangenen Jahr auf Zuger Boden insgesamt rund 5000 Arbeitsstunden zur Überwachung und Bekämpfung des Borkenkäfers von Korporationen und Forstunternehmen aufgewendet. Bei den etwas mehr als 100 Käfernestern wurden insgesamt rund 6500 Kubikmeter Holz entfernt – das sind über 3000 Kubikmeter weniger befallenes Holz als im Sturm- und Trockenjahr 2018. Und gemäss dem zuständigen Amt für Wald und Wild des Kantons Zug wird es im laufenden Jahr nochmals weniger werden. Definitive Zahlen liegen noch nicht vor.

Hinweis: Die tägliche Einschätzung der Situation rund um den Borkenkäfer bietet die Buchdrucker-Simulation Online der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL.