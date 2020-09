Leserbrief Kampfflugzeuge beschaffen? Lesermeinungen dazu Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September 21.09.2020, 16.27 Uhr

Die einzig nötige Aufgabe der Kampfflugzeuge ist der Luftpolizeidienst. Dieser ist für weniger Geld mit leichten, ruhigeren, nicht amerikanischen Jets möglich. In einem künftigen digitalen Krieg muss das eingesparte Geld dringend für eine zukunftsgerichtete Cyber-Abwehr verwendet werden.

Es ist ein Denkfehler zu glauben, das Geld für die Beschaffung (6 Milliarden) und den Betrieb (6 Milliarden nach den Erläuterungen des Bundesrates) wird eingehalten werden können und sei für das Militär reserviert.

Nimmt der Bund in Zukunft weniger Geld ein, und das wird mit grosser Wahrscheinlichkeit zutreffen, wird jedem Departement weniger zur Verfügung stehen.

Das Parlament hat bereits über 70 Milliarden in Form von Krediten zur Bewältigung der Coronakrise genehmigt. Über 15 Milliarden kommen diese Session noch dazu. Die Sozialwerke des Bundes verlieren wegen Corona 5 Milliarden, der Schuldenabbau der IV rückt noch weiter in die Ferne. Weltweit sieht es noch prekärer aus. Die USA, grösste Wirtschaftsmacht, beschreitet mit kaltem und Handelskrieg ganz schwierige Wege. Die Beschäftigungsquoten fallen seit Jahren. Die meisten Amerikaner sind arm. Die Ungewissheit mit dem schizophrenen Trump, der das Volk in einen Bürgerkrieg treibt, ist enorm. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Schweiz werden gross sein.

Deshalb Nein, wir können uns keine Luxus-Kampfjets leisten.

Eduard Schaller, Baar

Leider hat sich die sicherheitspolitische Lage auch in Europa verschlechtert. Machtpolitik gehört zu den grossen Bedrohungen, ebenso wie Terrorismus und Cyberangriffe.

Im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern über die kommende Abstimmung höre ich oft das Argument, dass unser Luftraum in der heutigen Zeit viel billiger mit leichten Kampfjets, Drohnen und Helikoptern zu schützen sei.

Der Schutz gegen Angriffe aus der Luft ist jedoch ein zentrales Element unserer autonomen Landesverteidigung, deshalb braucht die Schweiz auch in den kommenden Jahrzehnten eine moderne Luftwaffe. Es gibt keine tauglichen Alternativen: Drohnen sind nicht für den Luftpolizeidienst und für die Luftverteidigung geschaffen. Helikopter und leichte Kampfflugzeuge sind zu langsam und fliegen zu wenig hoch. Die Luftwaffe muss die Menschen in der Schweiz auch dann schützen können, wenn Angriffe drohen. Es geht letztendlich um den Schutz aller Menschen in der Schweiz, den Schutz unseres Landes und der Infrastruktur, die nötig ist, damit unsere Gesellschaft, unser Staat und unsere Wirtschaft funktionieren. Darum sage ich am 27. September Ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge.

Florian Weber, FDP-Regierungsrat, Walchwil

Wenn wir den Milliardenkredit zum Kauf von neuen Kampfflugzeugen annehmen, dann kaufen wir die Katze im Sack. Diese sechs Milliarden Franken werden im restlichen Militärbudget schmerzlich fehlen. Für die Aufgaben, die das Militär zu bewältigen hat, wie Unterstützung, Hilfe im Katastrophenfall oder die Verteidigung unseres Süsswassers, benötigt es sicher keine neuen Kampfflugzeuge. Es ist überdies eine Schande, dass die teuren F/A-18-Flugzeuge bereits Haarrisse aufweisen und so 2030 ausgedient haben sollen.

Bei einem Luftraum von etwa 40000 Quadratkilometern, den es zu verteidigen gälte, ist das Vorhaben grössenwahnsinnig und übertrieben. Vom Militärflugplatz Emmen ist ein Kampfflugzeug in 13 Minuten an der Landesgrenze. Statt in teure Flugzeuge zu investieren, sollte die Armee in die Verteidigung unserer Wasserflächen investieren. Dieses blaue Gold wird in der Planung vernachlässigt. Deshalb Nein zur gigantischen Steuergeldverschleuderung.

Kurt Clemenz Meier, Steinhausen