Vereine & Verbände Kandidierende stellen sich vor Für den Gewerbeverein Cham: Peter Gisler, Vizepräsident 08.09.2022, 18.52 Uhr

Cham Der Gewerbeverein Cham lud seine Mitglieder kürzlich wieder zu einem Gewerbehöck ein. Der Gewerbehöck 2022 war ein voller Erfolg. Der Einladung folgten insgesamt 61 Unternehmerinnen und Unternehmer. Diese hörten gespannt den Ausführungen vom Kantonsingenieur Marc Amgwerd zur Umfahrung Cham Hünenberg zu. Auch die Roadshow im Ford Transitcenter des Gastgebers der Autohaus Imholz AG sorgte für eindrückliche Impressionen.

Nach dem Grusswort von Zug West durch Peter Hausheer, Gemeindepräsident von Risch, präsentierte der Präsident des Gewerbevereins Jean Luc Mösch stolz die Kandidierenden aus den Reihen der Mitglieder im Gewerbeverein Cham für die kommenden Kantons- und Gemeinderatswahlen. So stellte Gewerbevereinspräsident Mösch folgende Kandidaten vor: Matthias Zoller (Kantonsrat Mitte), Arno Güter (Gemeinderat, FDP), Georges Helfenstein (Gemeinderat und Präsidium, Mitte), Hans-Jürg Villiger (Kantonsrat, SVP), Roman Freimann (Kantonsrat, FDP) und Jean Luc Mösch (Kantonsrat, Mitte).

Nicht anwesende kandidierende Mitglieder des Gewerbevereins Cham sind: Adrian Kalt (Kantonsrat, Mitte), Tao Gutekunst (Kantonsrat, FDP).

Im Anschluss wurde der Abend bei gemeinsamen Speiss und Trank genossen.

