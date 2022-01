Recherche Teil 1/2 Kanti Menzingen: Wie die Schulleitung Mitarbeitende loswird Der Fall der Lehrerin an der Kanti Menzingen, die nach einem Gespräch mit ihren Schülerinnen über Sexualität ihren Job verlor, war offenbar nur ein Beispiel in einer Reihe von Trennungen von Lehrpersonen. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 27.01.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er wollte so gar nicht ins Bild der Kantonsschule Menzingen mit ihrem Spirit, mit Leitbegriffen wie Offenheit, Bildungsqualität, Verantwortung und Teamfähigkeit passen: Der Artikel, der vergangenen November aufzeigte, dass sich die Schule von einer Lehrerin trennte, weil diese mit ihren Schülerinnen über Sexualität sprach.

Wie unsere umfassende Recherche nun zeigt (siehe Box), war dies nur einer von mehreren Fällen, in denen Lehrpersonen unter speziellen Umständen die Schule verlassen mussten. Und alles begann mit der Neuanstellung der Rektorin und ihrer Prorektorin.

Zur Recherche Unsere Zeitung hatte Kontakt zu über einem Dutzend Personen. Darunter sind aktuelle und ehemalige Lehrpersonen sowie Jugendliche, die die Schule besuchten. Eine der ehemaligen Lehrpersonen hätte sich auch mit Namen zitieren lassen. Darauf wurde zur Sicherheit der noch unterrichtenden Lehrpersonen verzichtet. Im Text werden ausschliesslich Ereignisse erwähnt, die von mehreren Personen unabhängig bestätigt wurden oder schriftlich vorliegen.

Als die damals 42-jährige Rektorin im Sommer 2019 den Gründungsrektor nach fast 18 Jahren ablöste, waren die Hoffnungen auf frischen Wind gross. Im selben Sommer wurde die dannzumal 33-jährige Prorektorin in die Schulleitung befördert. Einer der beiden Prorektoren, der ebenfalls teilweise in die Trennungen und Entlassungen involviert sein soll, weilte indessen bereits seit 2013 in der Schulleitung. Das vierte Mitglied der Schulleitung ist gemäss unseren Recherchen in keinen der Vorfälle involviert.

In den vergangenen zwei Jahren haben auffällig viele Lehrpersonen die Kantonsschule Menzingen verlassen. Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 23. Januar 2022)

Doch der frische Wind, auf den viele hofften, entwickelte sich schnell zum Orkan. Bereits im Oktober 2019 bekamen dies erste Lehrpersonen zu spüren. Das zeigt ein Brief eines Anwalts, der eine von diesen vertrat. Das Schreiben an die Rektorin, das unserer Zeitung vorliegt, wurde im Juni 2020 mit Kopie an sieben verschiedene Adressaten versandt. Unter ihnen der Zuger Bildungsdirektor, das Amt für Mittelschulen sowie die Pädagogische Hochschule Zug.

Zurückgestuft, beschuldigt und erkrankt

Der Anwalt schildert, wie die Schulleitung – ausgeführt von der Prorektorin – der Lehrperson im Oktober 2019 ohne Vorwarnung oder Möglichkeit zur Stellungnahme ihren Posten als Fachvorstand ihrer Fachschaft nach zehn Jahren mit sofortiger Wirkung entzogen habe. Dies «ohne nachvollziehbare Begründung», wie der Anwalt schreibt.

Die Schulleitung habe den Posten interimistisch mit zwei Lehrpersonen besetzt, von denen die eine weder ein Lehrdiplom noch das betroffene Fach als Hauptfach studiert habe. Rund zwei Monate später – kurz vor Weihnachten – lud die Prorektorin gemäss dem Anwalt die zurückgestufte Lehrperson erneut vor und eröffnete ihr, es gebe seitens einer anderen Lehrperson Mobbingvorwürfe gegen sie.

«Allerdings zeigte sich die Schulleitung ausser Stande, die scherwiegenden Vorwürfe in concreto zu nennen»,

schreibt der Anwalt. Auch habe es von Seiten der Schule keine Abklärungen zu den Vorwürfen gegeben. Stattdessen habe eine Art Mediation stattgefunden. Die Mediatorin, die eigentlich unabhängig vermitteln sollte, sei eine Bekannte der Rektorin gewesen. Gemäss dem Schreiben zog die Lehrperson, die sich beschwert hatte, ihre Mobbingvorwürfe im Frühling 2020 zurück.

Die beschuldigte Lehrperson sei allerdings bereits vorher erkrankt – «als Folge dieser Belastung», wie der Anwalt schreibt. Trotzdem habe sie ihre Maturaklasse weiterhin aus dem Homeoffice betreut. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass sie ab Sommer ihre drei bisherigen Klassen, darunter eine Maturaklasse, plus eine zusätzliche Maturaklasse betreuen wird.

Gemäss dem anwaltlichen Schreiben kam es allerdings anders: Der Lehrperson seien ohne ein entsprechendes Gespräch alle drei bisherigen Klassen entzogen worden. Im Gegenzug habe man ihr vier neue Klassen zugeteilt. «Mit dem scheinheiligen und sarkastisch anmutenden Argument, ‹Druck von der Lehrperson› nehmen zu wollen.» Dass dieser Druck durch die Zuteilung von bis zu 90 neuen Schülerinnen und Schülern erhöht und nicht abgebaut werde, liege auf der Hand, so der Anwalt. Gemäss der Recherche unserer Zeitung ist diese Lehrperson im Sommer 2020 frühpensioniert worden.

Auffällig viele Trennungen bei Jahresverträgen

Diese Lehrperson war nicht die Einzige, die den raueren Wind zu spüren bekam. So liess die Schulleitung im selben Jahr – im Sommer 2020 – von total 15 Jahresverträgen deren 9 auslaufen. Bei insgesamt rund 80 Lehrpersonen an der Kantonsschule Menzingen sind dies über 10 Prozent aller Verträge. Bei einer dieser Trennungen ist bekannt, dass sich die Fachschaft hinter die Lehrperson stellte und deren Weiterbeschäftigung forderte.

Nur ein Jahr später, im Sommer 2021, trennte sich die Schule erneut von vier Dozentinnen und Dozenten mit befristeten Verträgen. Unter ihnen auch die Lehrerin, die mit ihren Schülerinnen über Sexualität sprach. Bei mindestens drei dieser vier Lehrpersonen sagten die für die Recherche kontaktierten Personen, es sei weder für sie noch für die Betroffenen nachvollziehbar gewesen, wieso es zu dieser Trennung kam.

Schülerinnen und Schüler sammelten Unterschriften

Auffällig war hier, dass sich in zwei von drei Fällen gar die Schülerinnen und Schüler für die Lehrperson einsetzten. Im Falle der Dozentin, die über Sexualität sprach, war es die an der Doppellektion beteiligte Klasse. Im zweiten Fall einer Lehrperson, die Sport unterrichtete, sollen unter den Schülerinnen und Schülern gegen 200 Unterschriften gesammelt worden sein, um bei der Schulleitung gegen die Trennung zu protestieren, wie die Recherche ergab.

Dass es in den beiden ersten Schuljahren unter der neuen Rektorin zu auffällig vielen Trennungen von Lehrpersonen kam, war offenbar auch den Schülerinnen und Schülern aufgefallen. Wie ein ehemaliger Maturand erzählt, nahm man die vielen Trennungen am «Last School Day» im Mai 2021 auf – es sei Tradition, dass an diesem letzten Schultag Akteure und Ereignisse, die auffielen, aufs Korn genommen werden.

So habe man mit den noch nicht fest angestellten Lehrerinnen und Lehrern das Spiel «Reise nach Jerusalem» gespielt, bei welchem diese um einen Stuhlkreis tanzen mussten, wobei es einen Stuhl weniger hatte als Lehrpersonen. «Es spielte darauf an, dass wir wussten, dass einige Lehrpersonen gehen mussten, und wir wollten das auf die Schippe nehmen», so der ehemalige Schüler.

Rektorin: «Persönlichkeitsschutz ist keine Schutzbehauptung»

Die Rektorin erklärt auf Anfrage unserer Zeitung die vielen Abgänge von Lehrpersonen in befristeten Arbeitsverhältnissen mit zum Teil persönlichen Gründen der jeweiligen Personen. Als Beispiele nennt sie eine andere Anstellung mit höherem Pensum oder einen Arbeitsort näher beim Wohnort. Sie schreibt zudem in ihrer schriftlichen Stellungnahme, die Kantonsschule Menzingen brauche Lehrpersonen, welche die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf die Maturitätsprüfung «optimal» begleiten. Die Rektorin:

«Ich bin davon überzeugt, dass genau diese Lehrpersonen das Anstellungs- und Beförderungsverfahren auch gut bestehen.»

Das Verfahren sei mehrstufig und anspruchsvoll. Es gebe keinen Automatismus, dass nach diesem Verfahren eine weitere Anstellung erfolge. «Es kommt daher durchaus auch vor, dass einzelne Lehrpersonen nicht weiter, das heisst weder befristet noch unbefristet, an der Schule angestellt werden können», so die Rektorin.

Zum Fall der Lehrperson, der Mobbingvorwürfe gemacht wurden und die danach erkrankte, schreibt die Rektorin, sie könne sich aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht zum Fall äussern. Und sie erklärt ihr Vorgehen: «Der Persönlichkeitsschutz ist keine Schutzbehauptung, sondern eine rechtliche Vorgabe, die für mich bindend ist.» Zudem betont sie, dass «Schreiben rechtsanwaltlicher Vertretungen naturgemäss die Wahrnehmung ihrer Mandantinnen und Mandanten vertreten».

Die Rektorin nimmt allerdings zum Vorwurf des Anwalts Stellung, wonach es bei den Mobbingvorwürfen keine Abklärungen seitens der Schule gegeben haben soll. Das stimme so nicht. «Die Schulleitung nimmt solche Vorwürfe sehr ernst und geht ihnen nach.» Dazu, dass eine Bekannte die Mediation durchführte, schreibt die Rektorin, die Fachschaft habe zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Klärungsgespräche und eine Mediation hinter sich gehabt. Trotzdem sei eine weitere Konflikteskalationsstufe festgestellt worden. «Die Mitglieder der Fachschaft wurden transparent darüber informiert, dass es sich bei der Mediationsleitung um eine Bekannte der Rektorin handelt, und konnten frei entscheiden, ob sie mit der Person arbeiten wollten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen