Die Jungen Grünen Kanton Luzern wählten ein neues Co-Präsidium

Kanton Luzern Die Jungen Grünen Kanton Luzern haben ein neues Co-Präsidium gewählt Anstelle von Michelle Meyer wird neu Julian Gerber im Co-Präsidium der Jungen Grünen sitzen. Er wurde einstimmig von der Vollversammlung gewählt. 12.03.2022, 19.11 Uhr

Michelle Meyer, bisherige Co-Präsidentin der Jungen Grünen Kanton Luzern, kündigte bereits im Januar ihren Rücktritt nach vier Jahren als Vorstandsmitglied an. Wenig überraschend wählte am Freitagabend die jährliche Vollversammlung in der Teiggi in Kriens einstimmig den 23-jährigen Julian Gerber zum Co-Präsidenten. Er teilt sich den Parteivorsitz mit der bisherigen Co-Präsidentin, der 18-jährigen Alina Wiget.