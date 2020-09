Kanton trifft Vorbereitungen für künftige Nutzung eines Grundstücks in Steinhausen Die Baudirektion beginnt mit den Vorbereitungsarbeiten für die Nutzung des kantonalen Grundstücks an der Eichholzstrasse in Steinhausen. Dies wird notwendig, weil die Stiftung Eichholz 2021 wegzieht. 14.09.2020, 15.30 Uhr

(haz) Die Stiftung Eichholz wird im September 2021 in das heutige Swisshotel an der Chollerstrasse 1a in Zug umziehen. Die Gebäulichkeiten des heutigen Wohnheims an der Eichholzstrasse in Steinhausen werden aufgrund ihres baulichen Zustands in der Folge zurückgebaut, teilt die kantonale Baudirektion mit. Eigentümer dieses Grundstücks ist der Kanton Zug.