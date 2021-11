Kanton Uri Sozialhilfequote steigt an – betroffene Bevölkerungsgruppen bleiben gleich 506 Urnerinnen und Urner sind 2020 mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt worden. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sozialhilfequote ist in Uri etwas angestiegen. «Insgesamt war es keine extreme Steigerung, aber die Pandemie hat sicher dazu beigetragen, dass es eine Zunahme gegeben hat. Hingegen nicht verändert hat sich, welche Bevölkerungsgruppen überdurchschnittlich Sozialhilfe beziehen», sagt Christoph Schillig, Vorsteher Amt für Soziales Kanton Uri. 2020 entsprach die Sozialhilfequote, welche die Sozialhilfebeziehenden mit der Kantonsbevölkerung ins Verhältnis setzt, einem Wert von 1,38 Prozent. Das sind 506 Urnerinnen und Urner. 2019 waren es noch 443 Personen beziehungsweise 1,22 Prozent (2018: 1,21 Prozent). Die Zahlen zum vergangenen Jahr wurden von Statistik Luzern (Lustat) am Montag veröffentlicht.

Christoph Schillig, Vorsteher Amt für Soziales im Kanton Uri. (Eveline Beerkircher, Altdorf, 29. November 2021)

Eine Erklärung für die Steigerung könne auch ein Nebeneffekt der Pandemie sein: «Ich habe von der Opferberatungsstelle erfahren, dass das Thema häusliche Gewalt im letzten Jahr zugenommen hat. Dies kann auch zu Trennungen führen und wir wissen, dass vor allem Alleinerziehende ein grosses Risiko haben, in die Sozialhilfe zu rutschen», sagt Schillig.

2020 bezogen im Kanton Uri 1,8 Prozent aller Privathaushalte Sozialhilfe. Bei verheirateten Paaren mit Kindern waren es 1,0 Prozent. Mit 16,7 Prozent um ein Vielfaches höher war dieser Anteil bei Haushalten, in denen ein alleinerziehender Elternteil (überwiegend Mütter) mit seinen Kindern zusammenlebte. Dieser Anteil ist 2020 im Kanton Uri gemäss Lustat im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent gestiegen.

«Das Einkommen alleinerziehender Mütter und Väter reicht häufig nicht aus, um den Lebensbedarf der Familie zu decken», schreibt Lustat. Spannend ist auch, dass 2020 von den Urner Sozialhilfebeziehenden im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren 34 Prozent erwerbstätig waren – überwiegend in Form einer Teilzeitanstellung.

Besonders jüngere Personen betroffen

Augenfällig bei den verglichenen Altersgruppen ist, dass besonders jüngere Menschen betroffen sind. Die 18- bis 25-Jährigen verzeichneten den stärksten Anstieg von 2019 auf 2020 (von 1,25 auf 1,64 Prozent). Auch die Jugendlichen bis 17 Jahre sind stark betroffen. Dort stieg die Sozialhilfequote im Vergleich zum vorherigen Jahr um 0,37 Prozentpunkte auf 2,61 Prozent. Sie sind seit 2011 die Altersgruppe mit der höchsten Sozialhilfequote. Bei den 56- bis 64-Jährigen und den über 65-Jährigen blieb die Sozialhilfequote gegenüber dem Vorjahr konstant.

Diesen Trend führt Schillig auch auf die alleinerziehenden Haushalte zurück, bei denen es dauern könne, bis Alimente und Ähnliches nach einer Trennung geregelt seien. Viele Familien seien aber nur vorübergehend auf Sozialhilfe angewiesen. 2020 wurde im Kanton Uri über die Hälfte aller Sozialhilfefälle innerhalb eines Jahres wieder abgeschlossen (60,4 Prozent).

Um den Menschen direkt aus der Sozialhilfe zu helfen, gibt es im Kanton Uri neben den Sozialdiensten unter anderem die Jugend- und Elternberatung. «Für junge Erwachsene ist es natürlich kein guter Start ins berufliche Leben, wenn sie Sozialhilfe beziehen müssen», so Schillig. In den vergangenen Jahren habe man auch Programme lanciert, die bei der Jobsuche helfen, vor allem Menschen mit Migrationshintergrund. «Diese haben von Anfang an eine andere Voraussetzung für den Berufseinstieg.»

Anstieg für 2021 zu erwarten

Die Zahlen zeigen demnach auch auf, dass innerhalb der ausländischen Urner Bevölkerung 6,9 Prozent Sozialhilfe beziehen, während es bei Schweizern 0,6 Prozent sind.

Lustat schreibt dazu: Die Anzahl der Sozialhilfebeziehenden mit ausländischer Nationalität erhöhte sich 2020 von 266 auf 320 Personen (plus 20,3 Prozent). Setzt man dies ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, also jeweils die ständige Wohnbevölkerung des Vorjahres (2019: 36’433, 2020: 36’703), ergibt dies für das Jahr 2019 einen Anteil von 0,7 Prozent und für das Jahr 2020 einen Anteil von 0,9 Prozent.

«Ich denke, dass wir auch im nächsten Jahr einen Anstieg bei der Sozialhilfequote haben werden», sagt Schillig. Das habe einerseits mit der Flüchtlingswelle von 2015 zu tun. Dadurch, dass die finanzielle Verantwortung von Flüchtlingen nach fünf Jahren vom Bund auf die Kantone und Gemeinden übergeht, sei diese Gruppe 2020 in Uri – wie in nahezu allen Zentralschweizer Kantonen – gewachsen.

Andere Umstände in ländlichen Gebieten

Andererseits seien durch die Massnahmen des Bundes 2020 viele Urner unterstützt worden, dadurch sei die Sozialhilfequote auch nicht extrem gestiegen. «Wir haben in den letzten Jahren zudem starke arbeitsmarktliche Massnahmen wie eben das Jobcoaching entwickelt.» Ob die Pandemie einen starken Einfluss auf die Fallzahlen 2021 haben werde, kann Schillig noch nicht abschliessend sagen.

Interessant ist auch der Blick auf die umliegenden Kantone. Die Urner Sozialhilfequote ist tiefer als jene der Gesamtschweiz (2019: 3,2 Prozent) und auch jene der Zentralschweiz insgesamt, welche 2020 unverändert bei 1,9 Prozent lag.

«Die Stadt Luzern drückt die Quote nach oben. In ländlichen Gebieten sind viele in Familiensystemen gut aufgehoben. Andererseits kann hier die Hemmschwelle grösser sein, weil die Anonymität nicht so gegeben ist wie in der Stadt. Da kann die Nähe auch ein Nachteil sein, weil man Angst hat, dass es im Dorf ein Thema wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen