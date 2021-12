76-jährige verunfallt in Risch – alkoholisiert und ohne Ausweis

Kanton Zug Alkoholisiert und ohne Ausweis – 76-Jährige knallt in Baustelle Eine Rentnerin ist am Samstag auf der Küssnachterstrasse in Risch gegen eine Baustelleneinrichtung gefahren. Die Frau war alkoholisiert und ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Verletzt wurde niemand. 20.12.2021, 15.06 Uhr

76-Jährige verunfallt alkoholisiert und ohne Ausweis in Risch. Bild: Zuger Polizei

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,86 Promille. Die Frau muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Ihr Auto musste abtransportiert werden.

Der Atemalkoholtest der Lenkerin ergab einen Wert von umgerechnet 0,86 Promille. Bild: Zuger Polizei

Zwei weitere alkoholisierte Lenker

Bereits am Freitagabend war in Steinhausen ein alkoholisierter Autofahrer unterwegs. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von umgerechnet 1,66 Promille. Ein paar Stunden später, kurz nach 2.30 Uhr, stoppte die Zuger Polizei in Cham einen weiteren alkoholisierten Lenker. Der 40-Jährige hatte umgerechnet 2,14 Promille intus. Beide Männer mussten der Führerausweis vor Ort abgeben. (red.)