Kanton Zug Ab sofort wird geschlagenes Holz nicht mehr mit Pestiziden behandelt Stattdessen kommen Optionen wie ein schnellerer Abtransport zum Einsatz. Welche Alternative die erfolgreichste ist, wird sich zeigen. Vanessa Varisco 09.04.2021, 19.30 Uhr

Statt mit Chemie werden die Stämme mit Essigfliegennetzen geschützt. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 9. April 2021)

Fein säuberlich gestapelt liegen die Baumstämme an einem Wegrand im Oberägerer Ratengebiet. Anders als bei anderen Holzstapeln liegt über diesem Stapel ein weisses, engmaschiges Netz, auch bekannt als Essigfliegennetz. Üblicherweise ist es nämlich zum Schutz vor Schädlingen bei Obstbäumen im Einsatz. Über einen Baumstammstapel gespannt stellt es allerdings eine Innovation dar – und schützen soll es das Holz vor Borkenkäfer.

Die Holzbeigen werden durch Netze geschützt.

Kari Henggeler (Förster Korporation Oberägeri, rote Kappe) und Markus Nussbaumer (Forstwart Korporation Oberägeri) spannen die Netze.



Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 9. April 2021)

Wieso diese Neuerung? Der Zuger Wald ist ab sofort frei von chemischer Behandlung. Das heisst, geschlagenes Holz, welches nicht sofort in die Sägerei abtransportiert wird, wird nicht mit Pestiziden gespritzt. «Wir haben in Zug schon in der Vergangenheit Wert darauf gelegt, möglichst wenig Holz zu spritzen», sagt der Geschäftsführer vom Verband der Zuger Waldeigentümer Wald Zug, Ruedi Bachmann. «Letzten Herbst haben wir dann entschieden, diese Mittel nun ganz wegzulassen.» Ob die Alternative mit den Netzen funktioniert, ist noch offen. In der Vergangenheit habe man beispielsweise versucht, die Stapel mit Silofolie zu umwickeln, was allerdings nicht gut funktioniert habe. «Das Essigfliegennetz ist ein Versuch. Aber wir sind zuversichtlich, dass es funktioniert», so Bachmann.

Jetzt würde gespritzt

Dass dieser Entscheid über die chemiefreie Lagerung geschlagenen Holzes gerade jetzt kommuniziert würde, hänge nicht mit den beiden Initiativen zu Pestiziden zusammen, über die im Frühsommer abgestimmt wird. «Üblicherweise würde im Kanton Zug nun die chemische Behandlung beginnen. Darum wird jetzt über den Verzicht informiert», erklärt Regierungsrat Andreas Hostettler, welcher ebenfalls an der Medienorientierung von Freitag dabei ist, um über die neuen Massnahmen zu informieren.

So werden die Netze über die Stämme gerollt. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 9. April 2021)

Verschiedene Alternativen testen

Essigfliegennetze sind allerdings nur eine von mehreren alternativen Optionen, die in Zukunft statt der chemischen Behandlung angewendet werden. «Die wichtigste Veränderung stellt der schnelle Abtransport von gefährdeten Stämmen dar. Sie sollen so bald wie möglich, nachdem sie geschlagen wurden, in die Sägereien befördert werden», erörtert Martin Ziegler, Leiter des kantonalen Amtes für Wald und Wild. Ruedi Bachmann ergänzt, dass eine weitere Überlegung sei, das Holz an einem waldfernen Ort zu lagern, welchen die Käfer nicht erreichen würden.

Das Material ist äusserst leicht, aber auch robust. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 9. April 2021)

Eine weitere Option sei die Bewässerung des Holzes. Diese komme allerdings vor allem dann zum Einsatz, wenn das Holz lange – also ein Jahr oder länger – gelagert werden müsse. «Zudem», setzt Ruedi Bachmann an, «gäbe es die Möglichkeit des Entrindens. Diese werden wir jedoch kaum anwenden.» Das Entrinden ist deshalb nicht oberste Priorität, weil es eine teure Variante ist und keine hundertprozentige Erfolgsgarantie besteht. Überdies können durch die Sonneneinstrahlung Risse im Holz entstehen, was die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Pilze ansiedeln, erhöht.

Keine Ausnahmebewilligungen mehr

Der Kanton zeigt sich erfreut, dass der Entscheid von den Waldeigentümern gefällt wurde. «Wir sind uns natürlich bewusst, dass die Suche nach Alternativen ein langwieriger Prozess wird, sind aber überzeugt von diesem neuen Ansatz», betont der Leiter vom Amt für Wald und Wild. Grundsätzlich mussten bislang vom Kanton Ausnahmebewilligungen gesprochen werden, wenn Holz chemisch behandelt wurde. «Was wir auch getan haben, denn alternative Schutzmöglichkeiten waren noch nicht hinreichend bekannt und die Logistik zu wenig ausgereift», so Martin Ziegler.

An den Seiten beschweren Teile von Stämmen das Netz. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 9. April 2021)

Aufgrund der neuen Ausgangslage werden in Zukunft aber keine Ausnahmen mehr erlaubt; auch nicht für private Waldbesitzer, die im Kanton Zug rund 25 Prozent ausmachen. «Wir sind in Zug aber so gut vernetzt, dass wir auch hier Lösungen anbieten können und bei logistischen Problemen Abhilfe schaffen werden», sagt Ruedi Bachmann.